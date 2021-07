Mimi Leaked Online: रिलीज से 4 दिन पहले ही ऑनलाइन लीक हुई Kriti Sanon की फिल्म, आनन-फानन में मेकर्स ने लिया चौंकाने वाला फैसला

Kriti Sanon's film Mimi Leaked Online ahead of its the release: बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कृति सेनॉन (Kriti Sanon) की अपकमिंग फिल्म मिमी (Mimi) को लेकर फैंस में बेहद क्रेज है। ये फिल्म 30 जुलाई को ऑन लाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी। मगर फिल्म को रिलीज से पहले एक बड़ा झटका लगा है। कृति सेनॉन, पंकज त्रिपाठी, सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा स्टारर इस फिल्म को रिलीज से 4 दिन पहले ही ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को तमिल रॉकर्स और टेलिग्राम जैसी पाइरेटेड साइट्स ऑनलाइन लीक कर दिया है। जिससे निर्माताओं को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में फिल्म के निर्माताओं ने बढ़ा कदम उठाते हुए अपनी इस फिल्म की रिलीज आज ही कर दी है। इसका ऐलान मेकर्स ने और फिल्म की टीम ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से किया है। Also Read - OTT पर इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस, Dhamaka करके लॉकडाउन की बोरियत भगाएंगे Ajay Devgn और Sidharth Malhotra

View this post on Instagram A post shared by Kriti (@kritisanon)

इस फिल्म के लीक होने की खबर फैलते ही निर्माताओं ने इसे फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान के जन्मदिन के मौके पर और एक्ट्रेस कृति सेनॉन के बर्थडे से एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया है। फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर हैं। इस फिल्म के लिए अदाकारा ने 15 किलो वजन बढ़ाया था। इसके बारे में अदाकारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अपने किरदार में फिट दिखने और बिल्कुल प्रेग्नेंट महिला की तरह नजर आने के लिए उन्होंने जमकर खाना खाया था। जिसे बाद में उन्होंने काफी मेहनत से घटाया। कृति सेनॉन और पंकज त्रिपाठी स्टारर ये फिल्म सरोगेसी की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में अदाकारा कृति सेनॉन ने प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभाया है जो सरोगेट मदर है। Also Read - Kriti Sanon ने Mimi के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, रोल की खातिर ये 9 सितारे भी खा-खाकर हुए थे गोल-मटोल

राधे भी हुई थी पाइरेसी का शिकार

ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को ऑनलाइन लीक किया गया हो। इससे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे भी ऑनलाइन लीक हो गई थी। उस वक्त फिल्म स्टार सलमान खान ने पाइरेटेड साइट्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर करीब 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था जो राधे की कॉपीज को सेल कर रहे थे। राधे से पहले भी कई फिल्में रिलीज के चंद ही घंटों बाद ही ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं।