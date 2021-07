KRK ने Manoj Bajpayee को बताया बॉलीवुड का सबसे बड़ा ‘चरसी’, Sunil Pal के विवादित कमेंट पर दिया ऐसा रिएक्शन

KRK supports Sunil Pal callls Manoj Bajpayee biggest charsi of Bollywood: बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) वेब सीरिज की दुनिया के भी किंग हैं। उन्होंने अपनी कई शानदार फिल्मों और वेब सीरिज के जरिए फैंस के दिलों में पहचान पाई है। मनोज बाजपेयी के बेहतरीन काम को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। साल 2019 में मनोज बाजपेयी को भारत सरकार ने देश को चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्म श्री से नवाजा था। मनोज बाजपेयी को इस सम्मान से नवाजे जाने का सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया था। Also Read - फिल्म इंडस्ट्री को 'गटर' बताने वाली Kangana Ranaut पर भड़के KRK, क्या ले रहे हैं Raj Kundra की साइड?

मगर अब फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी कुछ लोगों के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में कॉमेडीयन स्टार सुनील पाल ने मनोज बाजपेयी को लेकर कमेंट करते हुए उन्हें ‘सबसे बदतमीज’ और ‘बेहद गिरा हुआ आदमी’ तक बता दिया था। सुनील पाल (Sunil Pal) ने राज कुंद्रा केस पर बोलते ही एक्टर मनोज बाजपेयी का नाम बीच में खसीट लिया और उनकी हालिया रिलीज वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की वजह से एक्टर को ‘गिरा हुआ इंसान’ तक बता दिया था। सुनील पाल के इस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटसमेंट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। अब इस मामले पर केआरके ने भी बयान दिया है।

एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर कमाल आर खान (KRK) पहले से ही अपने बयानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। अब हाल ही में एक्टर ने सुनील पाल के इस बयान के बाद एक ट्वीट कर लिखा, 'कॉमेडियन सुनील पाल ने कहा- मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के सबसे बदतमीज इंसान हैं। उनकी सभी वेब सीरीज सॉफ्ट पॉर्न की तरह हैं। मैं सुनील पाल से 100 फीसदी सहमत हूं। मनोज बाजपेयी न सिर्फ बदतमीज हैं बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े चरसी भी हैं।' केआरके का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

Comedian Sunil Pal said- Manoj Bajpayee is the most ill mannered person in the Bollywood. His all web series like family man are soft porn.

I do 100% agree with Sunil Pal. Manoj Bajpayee is not only ill mannered but the biggest Charsi also in the Bollywood!

— KRK (@kamaalrkhan) July 26, 2021