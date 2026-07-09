Lock Upp 2: गौरव खन्ना की एंट्री होते ही मेकर्स ने दिखाया सुनीता अहूजा को बाहर का रास्ता? जानिए वायरल खबर की सच्चाई

Sunita Ahuja eliminated from Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप सच या सजा में सुनीता अहूजा लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. इसी बीच सुनीता अहूजा को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

गौरव खन्ना की एंट्री होते ही मेकर्स ने दिखाया सुनीता अहूजा को बाहर का रास्ता?

Sunita Ahuja eliminated from Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप सच या सजा (Lock Upp 2) ने इस समय सोशल मीडिया की दुनिया हिलाकर रखा है, लोग तो दावा कर रहे हैं कि एकता कपूर का ये शो बिग बॉस को भी पछाड़ चुका है. लॉकअप 2 में सितारे एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं. इसी बीच सुनीता अहूजा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो लॉकअप 2 से सुनीता अहूजा का पत्ता साफ होने वाला है. इस शनिवार सुनीता अहूजा को लॉकअप 2 के घर से बाहर कर दिया जाएगा. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि लॉकअप 2 के एक फैन पेज ने इस बात का दावा किया है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सुनीता अहूजा लॉकअप 2 से एलिमिनेट हो गई हैं. लैला और रियाज के फैसले की वजह से सुनीता अहूजा का पत्ता साफ हुआ है. जल्द ही सुनीता अहूजा को ये शो छोड़ना पड़ जाएगा. इस खबर ने सुनीता अहूजा के फैंस के बीच खलबली मचा दी है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब लॉकअप 2 के मेकर्स पर सुनीता अहूजा का गुस्सा फूटा था. जमाने के सामने सुनीता अहूजा ने ऐलान कर दिया था कि वो ये शो छोड़ना चाहती हैं.

लॉकअप 2 को लेकर आई बड़ी खबर

सुनीता अहूजा ने ये भी बताया था कि चीची ने उनको लॉकअप 2 में आने से मना किया था. हालांकि सुनीता अहूजा ने किसी की एक नहीं सुनी. अब सुनीता अहूजा को इस बात का पछतावा हो रहा है. लगता है कि लॉकअप 2 के मेकर्स ने सुनीता अहूजा की सुनली है और उनको शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. गौरतलब है कि इस समय 'लॉक अप 2' गौरव खन्ना की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है.

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लॉकअप 2 में आकांक्षा चामोला को देने होंगे सवालों के जवाब

लॉकअप 2 के आने वाले एपिसोड में गौरव खन्ना की भी एंट्री होने वाली है. लॉकअप की जेल में गौरव खन्ना विजिटर के तौर पर जाने वाले हैं. आते ही गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आंकाक्षा चामोला से ढ़ेर सारे सवाल कर डाले हैं. लॉकअप 2 के प्रोमो में गौरव खन्ना बोलते नजर आ रहे हैं कि आकांक्षा ने तो बैंड बजा दी, वहीं आकांक्षा गौरव को देखकर आंसू बहाती नजर आ रही हैं. माना जा रहा है कि लॉकअप 2 के आने वाले एपिसोड में गौरव खन्ना और आकांक्षा पर ही फोकस किया जाएगा. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुनीता का इस हफ्ते क्या होने वाला है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…