Lock Upp 2 First Love Triangle: गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) लॉकअप सच या सजा में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. आते ही आकांक्षा चामोला ने दावा किया कि उनका और गौरव खन्ना का तलाक होने वाला है. जिसके बाद आकांक्षा चामोला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार बात कर रही हैं. इतना ही नहीं, तलाक की खबर फैलाकर आकांक्षा चामोला ने तो अब अपने लिए एक लड़का भी तलाश लिया है. लॉकअप 2 (Lock Upp 2) में आकांक्षा चामोला इस लड़के के साथ जमकर फ्लर्ट कर रही हैं. इतना ही नहीं आकांक्षा चामोला तो ये तक बोल चुकी हैं कि उनकी हरकतों से गौरव खन्ना को कोई दिक्कत नहीं होगी. ये हैंडसम मुंडा कोई और नहीं बल्कि हर्षद चोपड़ा है. दावा किया जा रहा है कि लॉपअप 2 में आकांक्षा चामोला की वजह से लव ट्रायंगल शुरू हो गया है.
सोशल मीडिया पर आकांक्षा चामोला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) के सिक्स पैग की तारीफ करती नजर आ रही हैं. बदले में हर्षद चोपड़ा उनको याद दिलाते हैं कि गौरव खन्ना उनको देख रहे होंगे. आकांक्षा चामोला दावा करती हैं कि इन सब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आकांक्षा को लगता है कि हर्षद चोपड़ा के साथ फ्लर्ट करने में कोई बुराई नहीं है. वहीं दूसरी तरफ हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी के पीछे लगे हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हर्षद चोपड़ा बात कर रहीं शिवांगी जोशी को एक टुक देखे चले जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी को लेकर हर्षद चोपड़ा के मन में कुछ तो है.
Yogesh exposed Harshad and Shivangi's game lmao. #lockUpp2 • #yogankshapic.twitter.com/ikfm8ouNDX
— ????? ⚡ (@EgoisticArnav) June 29, 2026
वहीं लॉकअप 2 के घर में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को लेकर कानाफूसी चालू हो गई है. घर में ही लोग दावा कर रहे हैं कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच कुछ तो चल रहा है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में योगेश बात करते नजर आ रहे हैं कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच कुछ तो है. मुझे ऐसा लगता है. लगता है जैसे हर्षद शिवांगी के पीछे भागता है और वो उसे भाव नहीं देती. ये वीडियो सामने आने के बाद शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के फैंस को भी अब शक होने लगा है. हालांकि फैंस अब भी शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को साथ ही देखना चाहते हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…