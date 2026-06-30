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Lock Upp 2: Gaurav Khanna को छोड़कर इस गैर मर्द पर Akanksha Chamola ने डाले डोरे, शुरू हुआ खतरनाक वाला लव ट्राइएंगल?

Lock Upp 2 First Love Triangle: गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला लॉकअप सच या सजा में किसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है जो कि पहले से ही किसी पर फिदा है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 30, 2026 11:01 AM IST
Lock Upp 2: Gaurav Khanna को छोड़कर इस गैर मर्द पर Akanksha Chamola ने डाले डोरे, शुरू हुआ खतरनाक वाला लव ट्राइएंगल?

इस गैर मर्द पर Akanksha Chamola ने डाले डोरे

Lock Upp 2 First Love Triangle: गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) लॉकअप सच या सजा में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. आते ही आकांक्षा चामोला ने दावा किया कि उनका और गौरव खन्ना का तलाक होने वाला है. जिसके बाद आकांक्षा चामोला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार बात कर रही हैं. इतना ही नहीं, तलाक की खबर फैलाकर आकांक्षा चामोला ने तो अब अपने लिए एक लड़का भी तलाश लिया है. लॉकअप 2 (Lock Upp 2) में आकांक्षा चामोला इस लड़के के साथ जमकर फ्लर्ट कर रही हैं. इतना ही नहीं आकांक्षा चामोला तो ये तक बोल चुकी हैं कि उनकी हरकतों से गौरव खन्ना को कोई दिक्कत नहीं होगी. ये हैंडसम मुंडा कोई और नहीं बल्कि हर्षद चोपड़ा है. दावा किया जा रहा है कि लॉपअप 2 में आकांक्षा चामोला की वजह से लव ट्रायंगल शुरू हो गया है.

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आकांक्षा कर रही हैं किसके साथ फ्लर्ट?

सोशल मीडिया पर आकांक्षा चामोला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) के सिक्स पैग की तारीफ करती नजर आ रही हैं. बदले में हर्षद चोपड़ा उनको याद दिलाते हैं कि गौरव खन्ना उनको देख रहे होंगे. आकांक्षा चामोला दावा करती हैं कि इन सब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आकांक्षा को लगता है कि हर्षद चोपड़ा के साथ फ्लर्ट करने में कोई बुराई नहीं है. वहीं दूसरी तरफ हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी के पीछे लगे हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हर्षद चोपड़ा बात कर रहीं शिवांगी जोशी को एक टुक देखे चले जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी को लेकर हर्षद चोपड़ा के मन में कुछ तो है.

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लॉकअप में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को लेकर क्या हो रही हैं बातें?

वहीं लॉकअप 2 के घर में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को लेकर कानाफूसी चालू हो गई है. घर में ही लोग दावा कर रहे हैं कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच कुछ तो चल रहा है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में योगेश बात करते नजर आ रहे हैं कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच कुछ तो है. मुझे ऐसा लगता है. लगता है जैसे हर्षद शिवांगी के पीछे भागता है और वो उसे भाव नहीं देती. ये वीडियो सामने आने के बाद शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के फैंस को भी अब शक होने लगा है. हालांकि फैंस अब भी शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को साथ ही देखना चाहते हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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