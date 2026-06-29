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Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला के तलाक वाले बयान पर बड़ा धमाका, राखी सावंत ने सरेआम लगाई फटकार

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ के पहले ही एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने अपने तलाक की खबर देकर सबको चौंका दिया है. इस बयान पर ड्रामा क्वीन राखी सावंत और नेटिजेंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 29, 2026 11:51 AM IST
Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला के तलाक वाले बयान पर बड़ा धमाका, राखी सावंत ने सरेआम लगाई फटकार

आकांक्षा के तलाक वाले बयान पर धमाका

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ (Lock Upp 2) की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. शनिवार को स्ट्रीम हुए शो के पहले ही एपिसोड ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है. शो में शामिल हुईं मशहूर टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक ऐसा हैरतअंगेज खुलासा किया है, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं.

एक साल से छुपाया सीक्रेट

‘लॉक अप 2’ के जेल में इस बार 15 बेहद मजबूत और बेबाक कंटेस्टेंट्स ने कदम रखा है, जिनमें आकांक्षा चमोला सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं. शो के पहले ही दिन कैमरे के सामने आकांक्षा ने बेहद भावुक और गंभीर होकर अपनी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला. आकांक्षा ने कबूल किया कि वह और उनके पति गौरव खन्ना अब एक साथ नहीं हैं. दोनों ने आपसी रजामंदी से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे थे.

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क्यों हो रहा तलाक?

अपने इस बड़े फैसले की वजह बताते हुए आकांक्षा ने शो में कहा कि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी का कदम उठाया था. जब उनकी गौरव से शादी हुई, तब वह महज 24 साल की थीं. आकांक्षा का मानना है कि इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंधने के कारण वह अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर नहीं कर पाईं और न ही करियर में कुछ नया कर सकीं. गौरव खन्ना के साथ शादी के 10 लंबे साल गुजारने के बाद अब आकांक्षा अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहती हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह अब किसी नए रिश्ते या झंझट में नहीं पड़ना चाहतीं, बल्कि तलाक के बाद मिलने वाली अपनी पूरी फ्रीडम को खुलकर एंजॉय करना चाहती हैं.

बयान पर भड़कीं राखी सावंत

आकांक्षा चमोला का यह बयान जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. लोगों ने आकांक्षा को आड़े हाथों लेते हुए इसे शो में टिके रहने के लिए महज एक सस्ता पब्लिसिटी स्टंट करार दिया. आकांक्षा को ट्रोल करने वालों की लिस्ट में ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी सबसे आगे रहीं. राखी सावंत ने नेटफ्लिक्स के आधिकारिक पोस्ट पर कमेंट करते हुए सीधे आकांक्षा को झूठी कह डाला. लोगों का कहना है कि सिर्फ फुटेज पाने के लिए 10 साल के रिश्ते और पति के नाम का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है.

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आपको बता दें कि आकांक्षा और गौरव खन्ना की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. दोनों के बीच करीब 9 साल का उम्र का फासला है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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