Lock Upp 2: चुड़ैल कहे पर श्रेया कालरा के हाथ धोकर पीछे पड़ीं आकांक्षा चामोला, गौरव खन्ना को लेकर फिसली जबान

Akanksha Chamola takes a dig at Shreya Kalra: 'लॉकअप सच या सजा' (Lock Upp 2) में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है. यही वजह है कि नेटफ्लिक्स इस शो के जरिए खूब रेटिंग बटोर रहा है. अपनी हरकतों की वजह से कोई न कोई सितारा सुर्खियों में बना रहता है. इस समय भी शिल्पा शिंदे सुर्खियां बटोर रही हैं. विकास गुप्ता ने आकर शिल्पा शिंदे को लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया. इसी बीच लॉकअप 2 में एक और झगड़ा हो गया है. यहां हम बात कर रहे हैं आकांक्षा चामोला और श्रेया कालरा की, जिनकी हाल ही में बहस हो गई है. आकांक्षा चमोला को पता चला कि श्रेया ने गौरव खन्ना को लेकर कुछ बयान दिया है. उनके तलाक के बारे में कुछ बातें बोली हैं. आकांक्षा चमोला का कहना है कि श्रेया ने बिना सच जाने गौरव खन्ना के बारे में राय बना ली है. इस दौरान आकांक्षा चमोला और श्रेया की बहस हो गई. आकांक्षा चमोला इस दौरान कहती नजर आईं कि श्रेया हमेशा गौरव खन्ना का नाम इज्जत के साथ लेते हैं लेकिन उनके बारे में गलत बोलती हैं. बातों ही बातों में श्रेया कालरा ने आकांक्षा चमोला को चुड़ैल बता दिया है.
चुड़ैल सुनते ही 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला का पारा हाई हो गया. आकांक्षा चमोला ने श्रेया से पूछा कि क्या वो गौरव खन्ना को पर्सनली जानती हैं. क्या तुम उनकी दोस्त हो? वो तुम्हारे लिए गौरव जी क्यों है? और मैं चुड़ैल क्यों? जिसके बाद आकांक्षा चमोला ने कहा, श्रेया ने सबके सामने कहा है आकांक्षा चमोला और गौरव चोपड़ा का तलाक ठीक हुआ है क्योंकि वो उसके लायक नहीं है. आकांक्षा चमोला ने श्रेया से पूछा कि ये सब बोलने वाली तुम होती कौन हो? क्या तुम मेरे और गौरव के रिश्ते के बारे में जानती हो. तुम तो गौरव खन्ना के वकील की तरह बात करती हो.
ये बात सुनते ही श्रेया चौंक गईं. श्रेया ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया. ऐसे ही किसी की बात पर यकीन न करें. श्रेया ने कहा कि मेरा इरादा उनके रिश्ते पर सवाल खड़े करने का नहीं था. श्रेया के सफाई देने के बाद भी आकांक्षा चमोला का गुस्सा शांत नहीं हुआ. इससे एक बात तो साफ हो गई है कि आकांक्षा चमोला अपनी पर्सनल लाइफ पर ऐसे ही किसी को उंगली नहीं उठाने देंगी. अब आकांक्षा चमोला का ये बयान वायरल हो रहा है.