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Apoorva Makhija ने हटाया अपने चेहरे से नकाब, Lock Upp 2 से बाहर होते फैंस को दिया सदमा

Lock Upp 2 fans react on Apoorva Makhija aka rebel kid Exit: खबर आ रही है कि रीबल किड यानी अपूर्वा मखीजा लॉकअप 2 से बाहर हो चुकी हैं. उनके बाहर जाते ही फैंस के बीच बवाल मच गया क्योंकि बाहर आने से पहले उन्होंने अपनी पोल जमाने के सामने खोलकर रख दी.

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By: Shivani Duksh | Published: July 29, 2026 2:59 PM IST
Apoorva Makhija ने हटाया अपने चेहरे से नकाब, Lock Upp 2 से बाहर होते फैंस को दिया सदमा

Lock Upp 2India's Got Latent controversy

Apoorva Makhija aka rebel kid reacts on Lock Upp 2: फराह खान (Farah Khan) और रितेश देशमुख के शो लॉकअप 2 (Lock Upp 2) में इस समय बवाल मचा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि शो को उसके फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. लॉकअप 2 से रिबेल किड अपूर्वा मखीजा बाहर हो चुकी हैं. लॉकअप 2 से बाहर आते ही अपूर्वा मखीजा ने बवाल मचा दिया है. हाल ही में अपूर्वा मखीजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में अपूर्वा मखीजा ने दावा किया है कि किस वजह से वो लॉकअप 2 में पहुंची थीं. इतना ही नहीं, इस दौरान अपूर्वा मखीजा ने अपने हेटर्स की भी क्लास लगा दी है. बाहर आने से ठीक पहले ही अपूर्वा मखीजा ने दावा कर दिया था कि लॉकअप में सारी हरकतें करने के लिए उनको मेकर्स ने बोला था. वो बस अपना काम कर रही थीं. हालांकि आते ही अपूर्वा मखीजा ने लॉकअप 2 के बारे में खुलकर बात की है. अपने बयान में अपूर्वा मखीजा ने कहा, मैं शो में किसी के साथ भी कंपीट नहीं कर रही थी. कोई भी मुझे जेल नहीं भेज सकता था. मैं जेलर्स की टीम से हूं. ये बात बोलते हुए अपूर्वा मखीजा ने शो छोड़ा. जाने से पहले अपूर्वा मखीजा काफी इमोशनल हो गईं. इस दौरान अपूर्वा मखीजा ने सबसे अपने दिल की बात भी कही है.

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अपूर्वा मखीजा ने शिल्पा शिंदे को लेकर कही थी ये बात

लॉकअप 2 में जाने से पहले अपूर्वा मखीजा ने आकांक्षा का सीक्रेट न बताकर इंसानियत का फर्ज निभाया. शिल्पा शिंदे के बारे में बात करते हुए अपूर्वा मखीजा ने कहा, जब मैं शो में आई थी तब मुझे शिल्पा शिंदे से बहुत नफरत थी. अब मुझे लगता है कि पूरे शो में उनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं. वो त्याग करना जानती हैं. मैं शिल्पा जी की फैन बन चुकी हूं. मुझे उम्मीद है कि शिल्पा शिंदे ही ये शो जीते. शिल्पा शिंदे शो की टीआरपी हैं. इस दौरान अपूर्वा मखीजा ने वरुण यादव और लैला से माफी मांगी. अपूर्वा मखीजा ने कहा, सॉरी यार... तुम एज ए पर्सन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है.

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अपूर्वा मखीजा ने हाल ही में मनाया अपना जन्मदिन

भी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अपूर्वा मखीजा नें अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. अपूर्वा मखीजा सोशल मीडिया के उन इंफ्लूएंसर में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड और टीवी की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया है. यही वजह है समय के साथ अपूर्वा मखीजा की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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