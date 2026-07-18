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Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड बनकर कैंची की तरह जबान चलाएगी ये हसीना, सबकी जबान पर अब लगेगा ताला

Lock Upp 2 wildcard contestant: दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि इस बार लॉक अप 2 में कौन सी हसीना जाने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 18, 2026 9:01 AM IST
Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड बनकर कैंची की तरह जबान चलाएगी ये हसीना, सबकी जबान पर अब लगेगा ताला

Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड बनकर कैंची की तरह जबान चलाएगी ये हसीना

Lock Upp 2 wildcard contestant: दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि इस बार लॉक अप 2 में कौन सी हसीना जाने वाली है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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