Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड बनकर कैंची की तरह जबान चलाएगी ये हसीना, सबकी जबान पर अब लगेगा ताला

Lock Upp 2 wildcard contestant: दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि इस बार लॉक अप 2 में कौन सी हसीना जाने वाली है.

Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड बनकर कैंची की तरह जबान चलाएगी ये हसीना

Lock Upp 2 wildcard contestant: दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि इस बार लॉक अप 2 में कौन सी हसीना जाने वाली है.