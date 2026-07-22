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'मैंने उसके अंदर कबीर सिंह देखा...' Lock Upp 2 में आते ही रीबेल किड ने लगाई आग, जानिए क्यों खौला हर्षद चोपड़ा का खून

Lock Upp 2 Apoorva Makhija called Harshad Chopda Kabir Singh: लॉकअप 2 में पहली बार हर्षद चोपड़ा का खून खौल गया है. इसकी वजह बनी हैं शिवांगी जोशी... अब सोशल मीडिया पर हर कोई हर्षद चोपड़ा के गुस्से के बारे में बात कर रहा है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 22, 2026 9:09 AM IST
'मैंने उसके अंदर कबीर सिंह देखा...' Lock Upp 2 में आते ही रीबेल किड ने लगाई आग, जानिए क्यों खौला हर्षद चोपड़ा का खून

Lock Upp 2 में आते ही रीबल किड ने लगाई आग

Lock Upp 2 Apoorva Makhija called Harshad Chopda Kabir Singh: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप सच या सजा (Lock Upp 2) में रीबेल किड यानी अपूर्वा मखीजा की एंट्री हो चुकी है. अपूर्वा मखीजा ने शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर दस्तक दी है. अपूर्वा मखीजा (Apoorva Makhija) के आते ही लॉकअप 2 में हंगामा मच गया है. हर कोई लॉकअप 2 में अपूर्वा मखीजा को देखकर डर गया है. यही वजह है कि सभी सितारे अपने-अपने हिसाब से लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच लॉकअप 2 का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. इस प्रोमो में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा का खून खौल गया है. दरअसल लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे बार-बार शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) को लव बर्ड्स के नाम से बुला रही थीं. जैसे ही शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा ने ये बात सुनी, उनका पारा हाई हो गया. जिसके बाद हर्षद चोपड़ा बहुत ही गुस्से में शिल्पा शिंदे से भिड़ते नजर आए.

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अपूर्वा ने हर्षद चोपड़ा के लिए कही ये बात

'लॉक अप 2' में हर्षद चोपड़ा ने कहा कि शिल्पा शिंदे ने कभी दोस्ती नहीं देखी है. ये क्या लव बर्ड्स-लव बर्ड्स लगाकर रखा है. मैं उसका दोस्त हूं. वहीं शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) कहती नजर आईं, जिसके दिमाग में गंदगी भरी हो वो क्या ही बोलेगा. जिसके बाद हर्षद चोपड़ा बम की तरह शिल्पा शिंदे पर भड़कते नजर आए. अपूर्वा मखीजा को हर्षद चोपड़ा का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि अपूर्वा मखीजा ने लड़ाई होते ही हर्षद चोपड़ा को करीब सिंह बता डाला. अपूर्वा को देखकर साफ पता चल रहा था कि हर्षद चोपड़ा का गुस्सा देखकर उनको बहुत खुशी हुई है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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