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'मां और बेटी दोनों...' Lock Upp 2 का फिनाले होते ही अर्शी खान ने मारा Shivangi Joshi को ताना, Hina Khan को भी लिया लपेट

Arshi Khan taunts Shivangi Joshi for not winning Lock Upp 2: 'लॉकअप सच या सजा' में शिवांगी जोशी विनर नहीं बन पाईं. ऐसे में अर्शी खान ने शिवांगी जोशी को निशाने पर ले लिया है. इस दौरान अर्शी खान ने हिना खान को लपेटे में ले लिया. अब उनका ये कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 6, 2026 1:56 PM IST
'मां और बेटी दोनों...' Lock Upp 2 का फिनाले होते ही अर्शी खान ने मारा Shivangi Joshi को ताना, Hina Khan को भी लिया लपेट

Lock Upp 2 का फिनाले होते ही अर्शी खान ने मारा Shivangi Joshi को ताना

Arshi Khan taunts Shivangi Joshi for not winning Lock Upp 2: लॉकअप 2 (Lock Upp 2) ने आखिरकार फैंस को अलविदा कह दिया है. श्रेया कालरा लॉकअप 2 की विनर बन गई हैं. हालांकि अब भी लोग सोशल मीडिया पर लगातार हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के बारे में बात कर रहे हैं. कुछ लोगों को शिवांगी जोशी के हाने का गम है तो कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं. इनमें से एक नाम अर्शी खान का भी है। हाल ही में अर्शी खान ने शिवांगी जोशी का मजाक बना दिया है।. इस दौरान अर्शी खान ने शिवांगी जोशी के साथ-साथ हिना खान को भी लपेटे में ले डाला. अपनी इंस्टा स्टोरी पर अर्शी खान ने लिखा, 'मां भी हार गई थी, अब बेटी भी हार गई…ये बयान देकर अर्शी खान ने बवाल मचा दिया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि शिवांगी जोशी और हिना खान ने एक साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया है.

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शिवांगी जोशी और हिना खान पर अर्शी खान ने क्यों साधा निशाना?

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवांगी जोशी और हिना खान ने मां बेट का किरदार निभाया था. इस दौरान शिवांगी जोशी और हिना खान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी. एक समय था जब कहा जाता था कि शिवांगी जोशी और हिना खान की आपस में नहीं बनती थी. जिसके बाद शिवांगी जोशी और हिना खान के बीच सब नॉर्मल हुआ, आज की तारीख में शिवांगी जोशी और हिना खान एक दूसरे को बहुत मानत हैं और अर्शी खान ये बात जानती हैं. बिग बॉस 11 में अर्शी खान कभी भी हिना खान से नहीं बनी. यही वजह है जो अर्शी खान एक साथ शिवांगी जोशी और हिना खान पर निशाना साध रही हैं.

शिवांगी जोशी और हिना खान के फैंस घए भड़क

अर्शी खान ने बयान देकर बुरा फंस गई हैं. लोगों ने अब शिवांगी जोशी और हिना खान को लेकर बातें करनी शुरू कर दी हैं. सोशल मीडिया पर लोग अर्शी खान को खरीखोट सुना रहे हैं, फैंस का कहना है कि हिना खान काफी आगे बढ़ चुकी हैं. हालांकि अर्शी खान आज भी बिग बॉस 11 में ही अटकी हुई हैं. यही वजह है जो शिवांगी जोशी की आड़ में अर्शी खान ने हिना खान पर निशाना साधा है. शिवांगी जोशी और हिना खान के फैंस अर्शी खान को हिदायद दे हे हैं कि उनको जमाने के सामने ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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