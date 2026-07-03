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Lock Upp 2 को जंग का मैदान बनाएंगे मेकर्स, कर ली Akanksha Chamola संग Gaurav Khanna को कैद करने की तैयारी?

Gaurav Khanna to enter in the Lock Upp 2: आकांक्षा चामोला लॉकअप सच या सजा में जाकर खूब धमाल मचा रही हैं. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि इस शो में जल्द ही गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है. चलिए जानते हैं कि इस खबर में आखिर कितनी सच्चाई है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 3, 2026 2:13 PM IST
Lock Upp 2 को जंग का मैदान बनाएंगे मेकर्स, कर ली Akanksha Chamola संग Gaurav Khanna को कैद करने की तैयारी?

Lock Upp 2 को जंग का मैदान बनाएंगे मेकर्स

Gaurav Khanna to enter in the Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के नए रिएलिटी शो लॉकअप 2 (Lock Upp 2) ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. विवादों के मामले में इस शो ने बिग बॉस को भी पीछे छोड़ दिया है. पहले ही दिन आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) ने ऐलान कर दिया कि वो अपने पति गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) से अलग रह रही हैं और दोनों के बीच जल्द ही तलाक होने वाला है. ये खबर सामने आते ही बवाल मच गया था, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बीच आखिर चल क्या रहा है. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो लॉकअप 2 में जल्द ही गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 के मेकर्स ने गौरव खन्ना को अप्रोच किया है. अगर सब ठीक रहा तो वो गौरव खन्ना को आंकाक्षा चामोला के साथ लॉकअप 2 में कैद कर लेंगे.

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क्या होगा गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला का हाल?

अब ये तो हर कोई जानता है कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बीच सब ठीक नहीं है. ऐसे में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बीच का ये झगड़ा पब्लिकली सबके सामने आ जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए ही सही सैलाब आ जाएगा. वहीं दूसरी तरफ गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला को लेकर एक और दावा किया जा रहा है. खबरों की मानें तो गौरव खन्ना, आकांक्षा चामोला के शो की बजाय एलायंस में जाने वाले हैं. कुणाल खेमू के इस शो में भी सितारे बवाल मचाए हुए हैं. हालांकि इस शो को लॉकअप 2 जैसा फेम नहीं मिल पा रहा है.

गौरव खन्ना कर रहे हैं आकांक्षा चामोला को सपोर्ट

गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के तलाक की खबर भले ही फैंस न पचा पा रहे हो लेकिन टीवी के अनुज के साथ ऐसा नहीं है. इंडिया वापस आते ही गौरव खन्ना ने आकांक्षा के लिए अपने प्यार का इजहार किया है. गौरव खन्ना ने दावा किया है कि शो में आकांक्षा चामोला अच्छा कर रही हैं और वो ही शो की विनर बनेंगी. हालांकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि लॉकअप 2 से आकांक्षा चामोला का भी पत्ता साफ हो गया है. आकांक्षा चामोला के एलिमिनेशन की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं. हालांकि अब तक भी मेकर्स ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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