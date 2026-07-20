Lock Upp 2 के बाद किस कंटेस्टेंट की ब्रांड वैल्यू होगी सबसे ज्यादा और क्यों? रेस में शामिल हैं ये 3 नाम!

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप' का सीजन 2 दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, शो खत्म होने के बाद किस कंटेस्टेंट की किस्मत चमकेगी और किसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी? आइए आपको बताते हैं इस रेस में किन 3 कंटेस्टेंट्स के नाम आगे चल रहे हैं.

किस कंटेस्टेंट की बढ़ सकती है ब्रांड वैल्यू?

Lock Upp 2: रियलिटी शोज सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं होते, बल्कि कई सितारों के करियर को नई दिशा देने के साथ-साथ उनकी किस्मत भी पलट देते हैं. ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म 'लॉक अप:सच या सजा' (Lock Upp 2) भी है, जहां कंटेस्टेंट्स की असली पहचान, उनकी पर्सनैलिटी और दर्शकों से जुड़ाव उनकी ब्रांड वैल्यू पर बड़ा असर डाल सकता है. हालांकि शो अभी अपने सफर पर है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा. लेकिन कंटेस्टेंट्स की हालिया पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और इंडस्ट्री में उनकी पहचान के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि, शो के कुछ खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है. इस रेस में अभी तक 3 लोगों के नाम है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, वो 3 कंटेस्टेंट्स आखिर हैं कौन जिनकी 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) के बाद ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है और क्यों.

इन 3 कंटेस्टेंट्स की बढ़ सकती है ब्रांड वैल्यू

'लॉक अप 2' के कंटेस्टेंट्स में से 3 नाम ऐसे हैं, जिनकी इस शो से किस्मत चमक सकती है और इनकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा हो सकता है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टीवी के पॉपुलर एक्टर और चॉकलेटी बॉय हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) का है. अगर हर्षद की फैन फॉलोइंग और उनकी इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी को देखें, तो यह शो उन्हें टीवी से हटकर एक रियलिटी स्टार की नई पहचान दे रहा है. अक्सर वो शो में अपने गेम और खुलासों से दर्शकों के बीच चर्चा में बने हुए हैं. इससे उनकी ब्रांड वैल्यू और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में डिमांड तेजी से बढ़ सकती है.

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आकांक्षा चौधरी

दूसरे नंबर मॉडल, ब्यूटी पेजेंट कंटेस्टेंट और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी आकांक्षा चौधरी (Akanksha Chaudhary) का नाम है. आकांक्षा ने बहुत ही कम समय में बड़ा फैन बेस बना लिया और लगातार टॉप 3 लिस्ट में बने रहना उन्हें ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाले कंटेस्टेंट्स की रेस वाली लिस्ट में ले आया है. शो के बाद उन्हें ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स से भारी एंडोर्समेंट मिल सकते हैं.

धीरज धूपर

इस लिस्ट में तीसरा नाम टीवी के पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) का है. धीरज टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में शामिल पहले से ही शामिल है और कई बड़े शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं. उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. बता दें कि, वो इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट भी है और शुरुआत से ही काफी मजबूत इमेज बनी हुई है. इस शो में उनके बेबाक अंदाज से उनकी पहुंच और बढ़ी है, जिससे उनकी कमर्शियल वैल्यू में उछाल आना तय माना जा रहा है.

विनर की ट्रॉफी जीतने से ही बढ़ती है ब्रांड वैल्यू?

हालांकि ब्रांड वैल्यू केवल शो में टिके रहने से नहीं बढ़ती. आज ब्रांड्स उन चेहरों को प्राथमिकता देते हैं जो दर्शकों के साथ भरोसेमंद रिश्ता बना सकें, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव एंगेजमेंट रखें और विवादों से ज्यादा अपनी इमेज के लिए जाने जाएं. इसलिए किसी भी कंटेस्टेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पूरे सीजन में खुद को किस तरह पेश करता है. 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) का विनर ही सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू हासिल करेगा, यह जरूरी नहीं है. कई बार शो में अपनी ईमानदारी, बिहेवियर और लगातार दर्शकों से जुड़ाव के कारण ऐसे कंटेस्टेंट्स भी आगे निकल जाते हैं जो ट्रॉफी नहीं जीतते, लेकिन दर्शकों के दिलों पर अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग में इजाफा देखने को मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…