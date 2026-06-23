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Lock Upp 2 Contestants: Riteish Deshmukh के शो में कैद होंगे ये 14 सेलेब्स, गोविंदा की भी आने वाली है शामत

Lock Upp 2 Contestants List: रितेश देशमुख अपने रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आने वाले सितारों के नाम से पर्दा हटा दिया गया है. चलिए जाते हैं कि वो कौन से 14 सितारे हैं जो कि लॉकअप 2 में बवाल मचाने वाले हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 23, 2026 10:02 AM IST
Lock Upp 2 Contestants: Riteish Deshmukh के शो में कैद होंगे ये 14 सेलेब्स, गोविंदा की भी आने वाली है शामत

Lock Upp 2 Contestants List

Lock Upp 2 Contestants List: रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) सलमान खान की तरह रियलिटी शोज में अपनी पारी का आगाज करने वाले हैं. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि रितेश देशमुख लॉक अप 2 (Lock Upp 2) को होस्ट करने वाले हैं, इस काम में फराह खान भी रितेश देशमुख की मदद करने वाली हैं. लॉक अप 2 के एपिसोड्स आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. बीती रात ही मेकर्स ने एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉक अप 2 का ऐलान किया. इस दौरान मेकर्स ने 'लॉक अप 2' में नजर आने वाले कुछ चेहरों पर से भी पर्दा हटाया है. इसके अलावा लॉक अप 2 को लेकर और भी कई राज खोले गए हैं. आपको बता दें कि लॉक अप 2 का प्रीमियर 27 जून को होने वाला है. ऐसे में लॉक अप 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता कपूर भी पहुंची थीं. उनके अलावा नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल भी नजर आईं. इसके अलावा शो जेलर रितेश देशमुख और फराह खान ने भी इवेंट में रंग जमाया. इस इवेंट में ऐलान कर दिया गया कि राम कपूर, शिवांगी जोशी 'लॉक अप 2' का हिस्सा बनने वाले हैं.

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'लॉक अप 2' के 6 हफ्तों में दिखेंगे 14 सितारे और 2 जेलर?

'लॉक अप 2' के स्टेज पर राम कपूर, शिवांगी जोशी को देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया इसी के साथ राम कपूर, शिवांगी जोशी का नाम लॉकअप 2 के लिए फाइनल हो गया. इसके अलावा और भी कई सितारों का नाम 'लॉक अप 2' से जोड़ा जा रहा है. खबर है कि टीवी एक्टर धीरज धूपर, 'देसी ब्लिंग' स्टार पामेला सेरेना, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चौधरी जैसे सितारे भी लॉकअप 2 में नजर आ सकते हैं. हालांकि अब तक सारे कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा नहीं हटाया गया है. यहां एक बात तो तय है कि 'लॉक अप 2' में इस बार 14 सितारे कैद होने वाले हैं. 'लॉक अप 2' 6 हफ्तों तक चलने वाला है और इस शो को 2 जेलर संभालने वाले हैं.

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गोविंदा की आने वाली है शामत?

लॉगातार दावा किया जा रहा है कि 'लॉक अप 2' में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा नजर आने वाली हैं. ये खबर सुनते ही 'लॉक अप 2' के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. लोग 'लॉक अप 2' में सुनीता को देखने का इंतजार है. लोगों को यकीन है कि 'लॉक अप 2' के घर में सुनीता गोविंदा की पोलपट्टी जमाने के सामने खोलकर रखने वाली हैं. 'लॉक अप 2' में गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर की चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. पता नहीं अब गोविंदा का क्या होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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