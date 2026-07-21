Lock Upp 2 से गायब हुए रूल्स? धीरज धूपर को मिली स्पेशल छूट पर मचा बवाल, लोगों ने मेकर्स पर लगाए बायस्ड के आरोप

Lock Upp 2 के लेटेस्ट एपिसोड ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है. दर्शक अब मेकर्स पर सवाल उठा रहे हैं और उन पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं. आइए जानते हैं पूरा विवाद क्या है.

'लॉक अप 2' में धीरज धूपर को लेकर क्यों मचा है बवाल?

Lock Upp 2 Controversy: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) के हर एपिसोड में नए ट्विस्ट-टर्न्स और ड्रामे के साथ जबरदस्त झगड़ा भी देखने को मिल रहा है, जो दर्शकों को खुद से बांधे रखने का काम कर रहा है. वहीं इसके ताजा एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया है. दरअसल, हुआ यह कि टीवी एक्टर धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) को जेल के अंदर अपने छोटे बेटे से मिलने की इजाजत दी गई थी. यह काफी इमोशनल पल था, लेकिन मेकर्स ने इसे फैंस से तब तक छुपा कर रखा, जब तक कि यह मामला नियमों के उल्लंघन से नहीं जुड़ गया. वहीं, शो के जेलर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने बाद में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस मुलाकात के दौरान धीरज के परिवार ने बिना एक्टर को भनक लगे, अंदर एक 'चिट' भेजने की कोशिश की थी. इसके बाद अब लोग भड़क उठे हैं और मेकर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

भड़के फैंस पूछ रहे ये सवाल

जैसे ही सोमवार को 'लॉक अप 2' का ये एपिसोड टेलीकास्ट (Lock Upp 2 Controversy) हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा. फैंस इस बात से नाराज हैं कि आखिर मेकर्स ने धीरज की बेटे से मुलाकात वाला सीन सिर्फ नियम टूटने के बाद ही क्यों दिखाया? कई लोगों ने तो शो पर बायस्ड का आरोप लगाते हुए कहा कि, यह इस पूरे गेम का सबसे बड़ा नियम उल्लंघन था, फिर भी धीरज के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया? एक यूजर ने एक्स पर इस मुद्दे को लेकर कमेंट करते हुए लिखा, 'अगर धीरज की अपने बेटे से मुलाकात पहले नहीं दिखानी थी, तो अब उस सीन को बिना किसी सजा के दिखाने की क्या जरूरत थी?'

if dheeraj wasnt shown meeting his son then what was the need to add that lame ass scene in the episode where he didn't even face any consequences? im genuinely so over this show #lockupp2 https://t.co/mC3okgQxhM — star (@blackpitstop) July 20, 2026

Dheeraj son entered and none knows about it?? No punishment too??

These buzzer games are so funny that they can ring it whenever they want IYKYK?

and feels like Akanksha gonna be out soon not this week but soon... Sidelined her completely now #Lockupp2 — ctrlmystery (@BB_202509) July 20, 2026

Dheeraj ke ghar se do bar letter aya. Why no action was taken against it. It's break of biggest rule of lockup. Some action must have been taken. Atleast usko unsafe to kar dete, taki unki biwi ko pata chale ki galt kam ka nateeja bhi bura hota hai#LockUpp2#LockUppS2 — Savioury ✌️ (@Ridhsi8) July 20, 2026

क्या था पूरा ड्रामा?

वहीं एक दूसरे यूजर का कहना था, 'के घर से दो बार लेटर आया. इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह लॉक अप का सबसे बड़ा रूल ब्रेक है, कम से कम उन्हें इस हफ्ते अनसेफ तो कर देना चाहिए था.' एक और दर्शक ने सवाल उठाया, 'धीरज का बेटा अंदर आया और किसी को पता भी नहीं चला? और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई सजा भी नहीं मिली?' ऐसे ही तमाम सवाल लोग मेकर्स पर गोली की तरह दाग रहे हैं.

दरअसल, सोमवार के एपिसोड के दौरान शुरुआत में ऐसा लगा कि धीरज किसी दूसरे कंटेस्टेंट को घर के अंदर चोरी-छिपे सामान लाने पर खरी-खोटी सुना रहे हैं. देखने वालों को लगा कि बात शिल्पा शिंदे और ऑलिव ऑयल वाले विवाद की हो रही है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि बात किसी और की नहीं, बल्कि खुद धीरज की हो रही थी. इसके बाद धीरज को जेलर रितेश देशमुख के केबिन में बुलाया गया. रितेश ने उन्हें बताया कि बेटे से मुलाकात के दौरान बाहर से एक चिट अंदर भेजने की कोशिश की गई थी और ऐसा एक नहीं, बल्कि दो बार हुआ है. यह सुनते ही धीरज थोड़ा असहज हो गए और उन्होंने अपने परिवार से अपील की कि वे आगे से ऐसा बिल्कुल न करें.

नए वाइल्डकार्ड की एंट्री का इशारा

इसी बीच, शो के नए प्रोमो ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. प्रोमो में जेल के अंदर एक नए 'वाइल्डकार्ड' कंटेस्टेंट की एंट्री का हिंट दिया गया है. हालांकि मेकर्स ने अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन खबरों की मानें तो जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा शो में कदम रख सकती हैं. हालांकि, ये तो अब आने वाला एपिसोड ही बता पाएगा कि आखिर कौन घर में कदम रखने वाला है. बता दें कि 'लॉक अप 2' के नए एपिसोड हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…