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Lock Upp 2: '50 अफेयर भी हो तो…' सुनीता आहूजा ने शिल्पा शिंदे पर कसा तंज, इंटरनेट पर फैंस ने लगा दी क्लास

Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे के बीच जबरदस्त कैटफाइट शुरू हो गई है. जिसके बाद सुनिता को सोशल मीडिया यूजर्स बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 7, 2026 11:51 AM IST
Lock Upp 2: '50 अफेयर भी हो तो…' सुनीता आहूजा ने शिल्पा शिंदे पर कसा तंज, इंटरनेट पर फैंस ने लगा दी क्लास

सुनीता आहूजा ने शिल्पा शिंदे पर कसा तंज

रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 में एंटरटेनमेंट और ड्रामे का ग्राफ अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया है. शो में जैसे ही टीवी की 'अंगूरी भाभी' यानी शिल्पा शिंदे ने बतौर पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली, वैसे ही घर का माहौल गर्मा गया. श्रेष्ठा अय्यर के बेघर होने के बाद आईं शिल्पा शिंदे की घर में एंट्री तो धमाकेदार रही, लेकिन आते ही उनका पंगा बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से हो गया है. दोनों के बीच हुई तीखी जुबानी जंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किस बयान पर भड़कीं सुनीता?

विवाद तब शुरू हुआ जब शिल्पा शिंदे ने सुनीता आहूजा के बात करने के अंदाज और उनके बयानों पर उंगली उठा दी. शिल्पा ने सुनीता से सीधे शब्दों में कहा कि बाहर लोग उन्हें बेबाक नहीं समझते, बल्कि उन्हें गलत मान रहे हैं. शिल्पा ने आगे कहा, "आपके पति गोविंदा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप नेशनल टीवी पर आकर उनके बारे में या अपने परिवार के बारे में ऐसी अजीब बातें करें."

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शिल्पा की यह बात सुनते ही सुनीता का पारा चढ़ गया. उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, "ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है. जो लोग बाहर बैठकर जज कर रहे हैं, पहले वो खुद को मेरी जगह रखकर देखें. जब तुम्हारे ऊपर यह सब गुजरेगा, तब समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूं."

पति के 50 अफेयर

शिल्पा से बहस के बाद सुनीता का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उन्होंने को-कंटेस्टेंट राम कपूर के सामने अपना सारा गुस्सा निकाला. सुनीता ने शिल्पा को खुली चेतावनी देते हुए कहा, "वह मेरे पति हैं, उन्हें जो करना है करने दो. किसी और को उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है. वह यहां सिर्फ दूसरों को भड़काने आई है. अगर उसने अपनी हद पार की, तो मैं अपनी औकात पर आ जाऊंगी. मेरे परिवार पर बात मत करना"

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इसी बातचीत के दौरान सुनीता ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा, "वो मेरे पति हैं. अगर उनके 50 लोगों के साथ अफेयर भी हों, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और मरते दम तक उनसे प्यार करूंगी."

सुनीता को किया बुरी तरह ट्रोल

सुनीता आहूजा का यह पति प्रेम सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतरा और लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. यूजर्स का कहना है कि सुनीता खुद ही टीवी पर आकर अपने पति और परिवार की बातें करती हैं और बाद में दूसरों पर गुस्सा निकालती हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "अगर इतना ही 'मेरा पति, मेरा पति' करना है, तो हर जगह और हर वक्त खुद ही टीवी पर आकर उनकी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ाती हो? एक दूसरे यूजर ने लिखा, "गोविंदा का नाम लेकर और उनकी बेइज्जती करके ही इन्हें यह रियलिटी शो मिला है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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