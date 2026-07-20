Lock Upp 2: फिर सुलग उठी 9 साल पुरानी दुश्मनी! उर्फी जावेद के सामने ही Shilpa Shinde और Hina Khan के बीच हुआ भयंकर झगड़ा?

Hina Khan Entered Lock Upp 2 With Uorfi Javed: फराह खान और रितेश देशमुख का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) दर्शकों का जमकर मनोरंजन कर रहा है. शो में आने वाले हर रोज नए तीखे ट्विस्ट, ड्रामे, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और गेस्ट्स लोगों की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचाने का काम कर रही है. लेकिन इस बार फराह खान और रितेश देशमुख की जेल के अंदर एक ऐसा वाकया हो गया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. खबर है कि, टीवी की दो सबसे चर्चित हसीनाएं हिना खान (Hina Khan) और शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) एक बार फिर आमने-सामने आ गई हैं. हिना के शो के अंदर जाते ही एक बार फिर शिल्पा संग उनका पुराना विवाद सुलग उठा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गई.
गौरतलब है कि, 'लॉक अप 2' में आए दिन एविक्शन के साथ-साथ कोई न कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है और साथ ही गेस्ट्स भी आ रहे हैं. वहीं, अब खबर सामने आ रही है कि, शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेर हिना खान पहुंची, लेकिन हिना की मौजूदगी ने एक बार फिर उनकी और शिल्पा शिंदा के बीच की पुरानी रंजिश की आग को सुलगा दिया है.
इंडिया फोरम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में उर्फी जावेद (Uorfi Javed) और हिना खान 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) में स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंची थीं. इसी दौरान दर्शकों को लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार था, यानी हिना खान और शिल्पा शिंदे का 'फेस-ऑफ' आखिरकार हो ही गया. सूत्रों का कहना है कि, शो के अंदर शिल्पा और हिना के बीच (Shilpa Shinde Hina Khan Fight) की बातचीत बहुत जल्द एक तीखी और भारी बहस में बदल गई और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया. हालांकि, अभी तक मेकर्स या दोनों एक्ट्रेसेज की तरफ से इस झगड़े पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन फैंस के बीच इस खबर ने रातों-रात सनसनी मचा दी है.
आपको बता दें कि हिना खान और शिल्पा शिंदे की यह दुश्मनी कोई नई नहीं है. दोनों की राइवलरी साल 2017 के 'बिग बॉस 11' के दिनों से चली आ रही है, जहां दोनों ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार थीं और उनके बीच के मतभेद उस पूरे सीजन की सबसे बड़ी हाइलाइट बने थे. हाल ही में दोनों के बीच तनाव तब और बढ़ गया था, जब शिल्पा शिंदे ने एक इंटरव्यू में यह मानकर सबको चौंका दिया था कि उन्होंने अपने पुराने शो 'भाभीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का फर्जी केस दर्ज कराया था. शिल्पा के इस कबूलनामे ने पुराने विवादों को एक बार फिर हवा दे दी थी.
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वहीं, अब हिना खान की 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) में एंट्री और शिल्पा शिंदे के साथ हुए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या मेकर्स इस महा-संग्राम को टीवी एपिसोड में दिखाएंगे या इसे एडिट कर दिया जाएगा. अब बस मेकर्स के ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…