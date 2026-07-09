गौरव खन्ना का क्या होगा... Lock Upp 2 की इस हसीना ने किया आकांक्षा चामोला के होठों पर किस, हुईं बेशर्मी की हदें पार

Akanksha Chamola liplock in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप सच या सजा में आकांक्षा चामोला ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है. खबर है कि शो में किसी लड़की ने आकांक्षा को लिप लॉप किस दे डाला है.

Lock Upp 2 की इस हसीना ने किया आकांक्षा चामोला के होठों पर किस

Akanksha Chamola liplock in Lock Upp 2: लॉकअप सच या सजा (Lock Upp 2)के जरिए नेटफ्लिक्स ने ओटीटी की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया है. शो में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) ने गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के साथ तलाक लेने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था. सुनीता अहूजा भी गोविंदा को लेकर तरह-तरह के बयान दे रही हैं. इसी बीच आकांक्षा चामोला के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से गौरव खन्ना को हार्ट अटैक आ जाएगा. लॉकअप 2 के घर में किसी ने आकांक्षा चामोला के किस कर डाला है. आपको जानकर हैरानी होगी कि आकांक्षा चामोला को किस करने वाली एक लड़की है. यहां हम बात कर रहे हैं लॉकअप 2 में नजर आ रहीं पामेला की जिन्होंने कैमरों के सामने आकांक्षा चामोला को लिप लॉक कर डाला है.

राम कपूर को लगा सदमा

दरअसर सोशल मीडिया पर 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चामोला और पामेला का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आकांक्षा चामोला और पामेला मस्ती करती नजर आ रही हैं. अचानक ही पामेला आकांक्षा चामोला के करीब आ गईं और डायलॉग बोलने लगीं. पामेला को देखकर आकांक्षा चामोला की हंसी छूट गई. इससे पहले आकांक्षा चामोला कुछ रिएक्ट करतीं उससे पहले ही पामेला ने उके होठों पर किस कर लिया, राम कपूर बूत बने आकांक्षा चामोला और पामेला की इस हरकत को देखते नजर आए. राम कपूर को समझ ही नहीं आया कि उनके सामने आखिर हुआ क्या.

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लॉकअप 2 में पहुंचे गौरव खन्ना

आकांक्षा चामोला और पामेला का ये वीडियो उस समय सामने आया है जब गौरव खन्ना लॉकअप 2 में एंट्री करने वाले हैं., लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा चामोला और पामेला की ये हरकत देखकर गौरव खन्ना को तगड़ा सदमा लगने वाला है. वैसे भी लॉकअप 2 में पहुंचे गौरव खन्ना की आंखों में ढ़ेर सारी शिकायतें हैं. आते ही गौरव खन्ना आकांक्षा चामोला को ये सारी शिकायतें सुनाने वाले हैं. कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ देर का फेम पाने के लिए आकांक्षा चामोला और पामेला ने ऐसा किया है. वहीं कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि आकांक्षा चामोला खुद बोल चुकी हैं कि वो बाईसेक्चुअल हैं. यही वजह है जो आकांक्षा चामोला और पामेला के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा चामोला और पामेला को थोड़ा खुद पर काबू रखना चाहिए. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…