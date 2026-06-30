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'तेरे बाप की नहीं पी रही हूं...' Lock Upp 2 में सुनीता अहूजा ने दी ताबड़तोड़ गालियां, वीडियो देखकर आया लोगों को Govinda पर तरस

Lock Upp 2 Govinda wife Sunita Ahuja hit back on trolls: लॉकअप 2 में आकांक्षा चामोला ने बवाल मचाया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. इस बार सुनीता अहूजा अपने हेटर्स को जमकर गालियां देती नजर आईं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 30, 2026 2:55 PM IST
'तेरे बाप की नहीं पी रही हूं...' Lock Upp 2 में सुनीता अहूजा ने दी ताबड़तोड़ गालियां, वीडियो देखकर आया लोगों को Govinda पर तरस

Lock Upp 2 में सुनीता अहूजा ने दी ताबड़तोड़ गालियां

Lock Upp 2 Govinda's wife Sunita Ahuja hit back at trolls: टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) लॉकअप सच या सजा में सारे सितारों को ओवरशैडो कर दिया है. हालांकि इतनी बकबक करने के बाद भी वो सुनीता अहूजा को पछाड़ नहीं पाई हैं. लॉकअप 2 (Lock Upp 2) के घर में सुनीता अहूजा का एक ऐसा अंदाज देखने को मिल रहा है जिसे देखकर फैंस को भी सदमा लग गया है. सोशल मीडिया पर सुनीता अहूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जमकर गालियां देती नजर आ रही हैं. सुनीता अहूजा को देखकर साफ पता चल रहा है कि अपने आगे वो किसी की चलने नहीं देंगी. दरअसल लॉकअप 2 में सुनीता अहूजा अपने हेटर्स के बारे में बात कर रही थीं. सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के बारे में बात करते हुए सुनीता अहूजा ने कहा, जिसको जो बोलना है बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैं अपने आप के लिए बिल्कुल भी बदलने नहीं वाली. मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करो. जिसके बाद सुनीता अहूजा ने गाली दी.

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सुनीता अहूजा का फूटा गुस्सा

'लॉक अप 2' में सुनीता अहूजा ने आगे कहा, लोग कहते हैं, दारू पीती है, पार्टी करती है. अबे तेरे बाप की पीती हूं क्या... तेरे बाप के घर पर पार्टी करती हूं क्या, मैं पार्टी अपने घर पर करती हूं. मैं एक बोतल पीयू या 10 बोतल तेरे बाप की है क्या.. सुनीता अहूजा का ये अवतार देखकर उनके फैंस को भी सदमा लग गया है. लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा है कि सुनीता अहूजा इतनी सारी गालियां दे सकती हैं. अब लोगों को सुनीता अहूजा के पति गोविंदा पर तरस आ रहा है. लोगों का कहना है कि झगड़े के दौरान गोविंदा को भी सुनीता अहूजा के मुंह से ये सारी गालियां सुननी पड़ती होंगी. सोशल मीडिया पर लोग गोविंदा और सुनीता अहूजा की मजाक बना रहे हैं.

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लॉकअप 2 में अब तक दिख रहा था सुनीता अहूजा का सात्विक अवतार

अब तक लॉकअप 2 के घर में सुनीता अहूजा जबान पर लगाम लगाए हुई थीं. हालांकि अब सुनीता अहूजा का सच भी बाहर आने लग गया है. सुनीता अहूजा उतनी भी सीधी नहीं हैं जितना फैंस उनको बताते हैं. वैसे यहां पर वो बॉलीवुड के उस कल्चर के बारे में बात कर रही थीं जिसमें सुपरस्टार्स की पत्नियां पार्टीज में पैसे उड़ाती हैं. सुनीता अहूजा को पता है कि बॉलीवुड में सुपरस्टार की पत्नियां कैसे जिंदगी जीती हैं. वो खुद उस दुनिया का हिस्सा हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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