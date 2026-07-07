Lock Upp 2: शिवांगी-श्रेया की कैटफाइट में हर्षद चोपड़ा के गुस्से ने करवाई थू-थू, लोग दे रहे 'सस्ता कबीर सिंह' का टैग

Lock Upp 2 में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. इसी बीच शो के अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें हर्षद चोपड़ा का एंग्री यंग मैन अवतार देखने को मिला, लेकिन उनका ये रूप नेटिजन्स को बिल्कुल नहीं भाया और उन्होंने एक्टर को 'सस्ता कबीर सिंह' का टैग दे डाला.

हर्षद चोपड़ा को क्यों मिला सस्ता कबीर सिंह का टैग?

Lock Upp 2 Harshad Chopra: ओटीटी रिएलिटी शो 'लॉक अप : सच या सजा' (Lock Upp 2) में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. जहां कंटेस्टेंट्स के डार्क सीक्रेट सामने आ रहे हैं और लोग घर के अंदर चल रहे टास्क से परेशान हैं. तो वहीं, इन सब के बीच कंटेस्टेंट्स के बीच गहमागहमी भी देखने को मिल रही है. ऐसा ही एक वीडियो हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopra) का भी सामने आया है. हाल ही में शो की नई प्रोमो क्लिप शेयर की गई है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस प्रोमो में टीवी के चहेते एक्टर हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopra Video) का ऐसा एंग्री-यंग-मैन अवतार दिखा कि फैंस को सीधे शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' की याद आ गई. हालांकि, इस अब हर्षद का ये गुस्सा सोशल मीडिया पर उनके मजाक की वजह बन गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

ऐसा क्या हुआ जो हर्षद चोपड़ा ने कैमरे के सामने खोया आपा?

दरअसल, शो 'लॉक अप 2' के अपकमिंग एपिसोड में खाने और राशन को लेकर शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और श्रेया कालरा (Shreya Kalra) के बीच तीखी बहस हो जाती है. बात इतनी बढ़ जाती है कि शिवांगी रोने लगती हैं. जब शिवांगी रोते-रोते पूरी बात हर्षद चोपड़ा को बताती हैं, तो हर्षद का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में लाल-पीले होकर सीधे श्रेया से भिड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं. हालांकि, शिवांगी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन हर्षद का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है.

सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

वहीं जैसे ही इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो इंटनरेट पर वायरल हुआ वैसे ही नेटिजन्स के रिएक्शंस और मीम्स की बाढ़ आ गई. लोग हर्षद चोपड़ा की तुलना 'कबीर सिंह' से और शिवांगी की तुलना 'प्रीति' से कर रहे हैं. प्रोमो वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'हर्षद चोपड़ा को 'कबीर सिंह' बनने की जरूरत ही नहीं है, वो हर्षद चोपड़ा ही काफी हैं.'

Meet sasta kabir Singh ,,

Banda har kisi ko Gyan dega bro don't react like this, bro jawab aise nhi aise dene ka Meanwhile bro himself was running aggressively to question Shreya ??#Lockupp2 #Harshadchopda pic.twitter.com/tsq4hbUNT5 — ?αηу? (@its_SanyHere) July 6, 2026

Why is #HarshadChopda acting like he's still on a TV set? ? Bro, this is a reality show, not a drama where you're Kabir Singh and #ShivangiJoshi is Preeti.#Lockupp2 — TANYA KI COLD COFFEE ☕? ? (@KaleshiLady) July 6, 2026

#HarshadChopda ko "Kabir Singh" banne ki zaroorat hi nehi hai. Woh Harshad Chopda hi kaafi hai ... ???#LockUpp2 https://t.co/KLzd1vDxhD — T Sensharma (@t_sensharma) July 7, 2026

पुराना है हर्षद और शिवांगी का कनेक्शन

दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'भाई हर्षद चोपड़ा को क्या लगता है कि वो अभी भी किसी टीवी सीरियल के सेट पर हैं? भाई, ये रिएलिटी शो है कोई डेली सोप नहीं जहां तुम कबीर सिंह और शिवांगी जोशी तुम्हारी प्रीति बनी हुई है.'एक और यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'मिलिए हमारे 'सस्ते कबीर सिंह' से! ये बंदा पूरे घर को ज्ञान देता फिरता है कि 'ब्रो ऐसे रिएक्ट मत करो, जवाब ऐसे नहीं वैसे दो'... और खुद देखो श्रेया से लड़ने के लिए कैसे सांड की तरह भागा जा रहा है!'

आपको बता दें कि हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी इस शो में आने से पहले से एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. दरअसल, दोनों सुपरहिट टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में साथ दिख चुके हैं, जहां हर्षद 'अभिमन्यु बिड़ला' के रोल में थे और शिवांगी ने 'नायरा' के रूप में एक स्पेशल क्रॉसओवर एपिसोड किया था. इसके बाद दोनों 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में लीड पेयर के तौर पर भी नजर आए. यही वजह है कि लॉक अप के अंदर भी दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखती है और दोनों हर मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे के ढाल बनकर खड़े रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…