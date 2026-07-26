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Lock Upp 2: हिना खान के आगे खून के आंसू रोने को मजबूर हुईं शिल्पा शिंदे, पुराने घाव हुए ताजा

Hina Khan Roast Shilpa Shinde in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप सच या सजा में हिना खान ने आते ही शिल्पा शिंदे पर निशाना साधा शुरू कर दिया. इस दौरान शिल्पा शिंदे अपने आंसूओं पर काबू नहीं कर पाईं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 26, 2026 10:31 AM IST
Lock Upp 2: हिना खान के आगे खून के आंसू रोने को मजबूर हुईं शिल्पा शिंदे, पुराने घाव हुए ताजा

Lock Upp 2: हिना खान के आगे खून के आंसू रोने को मजबूर हुईं शिल्पा शिंदे

Hina Khan Roast Shilpa Shinde in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप सच या सजा' (Lock Upp 2) को हिट बनाने के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं. यही वजह है कि कुछ समय पहले ही लॉकअप 2 में हिना खान (Hina Khan) की एंट्री हुई. अब ये तो हर कोई जानता है कि हिना खान और शिल्पा शिंदे आपस में बिल्कुल नहीं बनती हैं. यही वजह है कि हिना खान के आते ही शिल्पा शिंदे को खून के आंसू रोने पड़ गए हैं. लॉकअप 2 के बीते एपिसोड में हिना खान ने उर्फी जावेद के साथ धमाकेदार एंट्री की. आते ही हिना खान ने सबसे पहले शिल्पा शिंदे पर निशाना साधा. इस दौरान हर्षद चोपड़ा कहते नजर आए कि शिल्पा शिंदे ने एक शो में केवल एक साल काम किया है. जिसके बाद शिल्पा शिंदे ने वो शो छोड़ दिया. उस शो को किसी और ने 10 साल चलाया. अब शिल्पा शिंदे कहती हैं कि वो शो उनकी वजह से हिट हुआ था. जिसके जवाब में हिना खान कहती हैं कि शिल्पा शिंदे ऐसी ही इंसान है. जिसके बाद शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

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शिल्पा शिंदे की आंख में आए आंसू

हिना खान ने शिल्पा शिंदे को खूब खरीखोटी सुनाई. इस दौरान हिना खान ने आरोप लगाया कि शिल्पा शिंदे शिवांगी जोशी के किरदार पर लांछन लगा रही हैं. ये बात सुनते ही शिल्पा शिंदे ने यू-टर्न मार लिया. जिसके बाद हिना खान दावा करने लगी कि शिल्पा शिंदे को शो से बाहर कर देना चाहिए. उर्फी जावेद के लाख मना करे के बाद भी हिना खान अपना फैसला बदलने के लिए राजी नहीं थीं. शिल्पा शिंदे लॉकअप 2 में इतना तीखा बोल रही थीं कि कुछ समय में ही शिल्पा शिंदे की आंखों में आंसू आ गए. लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे के सब्र का बांध टूट गया. शिल्पा शिंदे लॉक अप 2 में काफी अकेली नजर आईं.

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हिना खान को लेकर शिल्पा शिंदे ने किया ये दावा

लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे हिना खान को लेकर एक बड़ा दावा करती नजर आईं. जब शिल्पा शिंदे से पूछा गया कि क्या हिना खान उनको शो से बाहर करेंगी या फिर नहीं तो शिल्पा शिंदे ने साफ मना कर दिया. शिल्पा शिंदे ने दावा किया कि वो हिना खान को इतना तो जानती हैं. हिना खान पुरानी चीजों को अब के गेम के बीच नहीं लाएंगी. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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