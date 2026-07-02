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अपना फूहड़पन दिखाने आए हो... Lock Upp 2 में इन तीन लोगों के हाथ धोकर पीछे पड़ीं कंगना रनौत, जमकर किया जलील

Lock Upp 2 Kangana Ranaut Targets These 3 Contestants: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप 2 में कंगना रनौत ने धमाकेदार एंट्री कर ली है. आते ही बॉलीवुड की क्वीन ने इन 3 लोगों की हालत खराब कर दी है. कंगना के आगे सबकी बोलती बंद हो गई.

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By: Shivani Duksh | Published: July 2, 2026 7:00 AM IST
अपना फूहड़पन दिखाने आए हो... Lock Upp 2 में इन तीन लोगों के हाथ धोकर पीछे पड़ीं कंगना रनौत, जमकर किया जलील

Lock Upp 2 में इन तीन लोगों के हाथ धोकर पीछे पड़ीं कंगना रनौत

Lock Upp 2 Shivangi Joshi is already engaged: नेटफ्लिक्स के नए रिएलिटी शो लॉकअप 2 (Lock Upp 2) ने आते ही बवाल मचा दिया है. इस शो को लेकर लगातार विवाद हो रहा है. गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) के तलाक की खबर को तो लोग भुला ही नहीं पा रहे हैं. जिसके बाद दावा किया गया कि आकांक्षा चामोला बाइसेक्सुअल हैं. इसके अलावा और सितारे भी अपने राज खोलने में जुटे हुए हैं. इसी बीच 'लॉकअप सच या सजा' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'लॉकअप सच या सजा' में कंगना रनौत की एंट्री हो गई है. कुछ समय पहले ही 'लॉकअप सच या सजा' का नया प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया गया है. इस प्रोमो में 'लॉकअप सच या सजा' के मंच पर कंगना रनौत नजर आ रही हैं. प्रोमो में फराह खान और रितेश देशमुख, कंगना रनौत के साथ मिलकर 'लॉकअप सच या सजा' में नजर आ रहे सितारों को रोस्ट करते दिखे. इस दौरा कंगना रनौत ने सबकी वाट लगा दी. सबसे पहले नंबर आया श्रेया कालरा का, जिसकी कंगना रनौत ने फटकार लगाई.

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लॉकअप 2 में आई किसकी शामत?

कंगना रनौत ने दावा किया कि श्रेया कालरा को अपने एटीट्यूड पर काम करना चाहिए. कंगना रनौत ने दावा किया कि श्रेया को डेलीसोप में काम करना चाहिए. कंगना रनौत ने सबके सामने श्रेया को घटिया बता दिया. वहीं कंगना रनौत का अगला शिकार बने टीवी एक्टर धीरज धूपर... जिनकी हालत उन्होंने खराब कर दी. कंगना रनौत ने कहा कि धीरज धूपर खुद को शाहरुख खान कहते हैं. धीरज में शाहरुख का शा तक की खूबी नहीं है. कंगना रनौत ने कहा, आपमें मेन केरैक्टर एनर्जी नहीं है. आप साइड होते होते साइडलाइन होते चले जा रहे हैं.

राम कपूर की कंगना रनौत ने कर दी बोलती बंद

कंगना रौत के अगले शिकार बने राम कपूर जो कि चुपचाप उनकी सारी बातें सुनते नजर आए. कंगना रनौत ने कहा कि आपको लगता है कि आप इस शो के लिए नहीं बने हैं तो आप यहां क्या कर रहे हैं. आपको इस खेल को इतना भी सीरियस नहीं लेना था. क्या आप यहां पर अपना फूहड़पन दिखाने आए हो. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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