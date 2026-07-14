Pamala Serena flirts in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के लॉकअप सच या सजा (Lock Upp 2) में इस समय सितारों ने बवाल मचा रखा है. एक के बाद एक इस शो में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर कोहराम मच रहा है. कुछ समय पहले ही आकांक्षा चामोला ने दावा किया है कि वो एसेक्चुअल हो गई हैं. 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने खुद को बाईसेक्चुअल बताया था. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में मिडवीक इविक्शन होने वाला है. लॉकअप 2 के मिडवीक इविक्शन में एक साथ 2 लोगों का पत्ता साफ होने वाला है. एक फैन पेज की मानें तो लॉकअप 2 में आज रात को माधुरी ग्रोवर और आकांक्षा चौधरी को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. हालांकि इस इविक्शन में एक तगड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है. बताया जा रहा है कि माधुरी ग्रोवर तो आज रात अपने घर चली जाएंग, हालांकि आकांक्षा चौधरी को सीधे सीक्रेट रूम में भेज दिया जाएगा. मतलब साफ है कि बाहर होकर भी आकांक्षा चौधरी बाहर नहीं होने वाली हैं.
माना जा रहा है कि 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चौधरी बवाल मचाने वाली हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि सीक्रेट रूम में जाने का क्या मतलब होता है. सीक्रेट रूम में आपको सारे कैमरों की एक्सेस मिलती है. आप शो में नजर आ रहे हर शख्स की बात सुन सकते हैं. ऐसे में आकांक्षा चौधरी के सामने भी लॉकअप के सारे राज खुलने वाले हैं, अब जब आकांक्षा चौधरी सब कुछ जान जाएंगा तो बवाल होा तो पक्का ही है. जल्द ही मेकर्स आकांक्षा चौधरी को फिर से लॉकअप में भेजने की गुस्ताखी जरुर करेंगे. ऐसा होते ही लॉकअप 2 में की लोगों की सामत आ जाएगी.
लॉपअक 2 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में असीम रियाज की भी एंट्री हो सकती है. बताया जा रहा है कि मेकर्स की फिलहाल असीम रियाज से बातचीत चल रही है. असीम रियाज के आने से लॉकअप 2 के घर में भूचाल आ जाएगा. लोग आज भी भुला नहीं पाएं हैं कि कैसे असीम रियाज ने बिग बॉस 13 में बवाल मचाया था. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि असीम रियाज के आने से लॉकअप 2 में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…