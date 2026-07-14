google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Web Series
  • Lock Upp 2: मिड वीक इविक्शन के नाम पर मेकर्स ने किया बड़ा खेला, कहानी में आया तगड़ा ट्विस्ट...

Lock Upp 2: मिड वीक इविक्शन के नाम पर मेकर्स ने किया बड़ा खेला, कहानी में आया तगड़ा ट्विस्ट

Lock Upp 2 Mid Weed eviction: दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में जल्द ही मिडवीक इविक्शन होने वाला है. इस इविक्शन में जाने वाले नामों के बारे में जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 14, 2026 12:33 PM IST
Lock Upp 2: मिड वीक इविक्शन के नाम पर मेकर्स ने किया बड़ा खेला, कहानी में आया तगड़ा ट्विस्ट

Pamala Serena flirts in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के लॉकअप सच या सजा (Lock Upp 2) में इस समय सितारों ने बवाल मचा रखा है. एक के बाद एक इस शो में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर कोहराम मच रहा है. कुछ समय पहले ही आकांक्षा चामोला ने दावा किया है कि वो एसेक्चुअल हो गई हैं. 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने खुद को बाईसेक्चुअल बताया था. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में मिडवीक इविक्शन होने वाला है. लॉकअप 2 के मिडवीक इविक्शन में एक साथ 2 लोगों का पत्ता साफ होने वाला है. एक फैन पेज की मानें तो लॉकअप 2 में आज रात को माधुरी ग्रोवर और आकांक्षा चौधरी को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. हालांकि इस इविक्शन में एक तगड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है. बताया जा रहा है कि माधुरी ग्रोवर तो आज रात अपने घर चली जाएंग, हालांकि आकांक्षा चौधरी को सीधे सीक्रेट रूम में भेज दिया जाएगा. मतलब साफ है कि बाहर होकर भी आकांक्षा चौधरी बाहर नहीं होने वाली हैं.

'मैं पूरी तरह Asexual बन चुकी हूं...' गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का 'लॉक अप' में चौंकाने वाला खुलासा
Also Read

'मैं पूरी तरह Asexual बन चुकी हूं...' गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का 'लॉक अप' में चौंकाने वाला खुलासा

आकांक्षा चौधरी मचाने वाली हैं बवाल

माना जा रहा है कि 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चौधरी बवाल मचाने वाली हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि सीक्रेट रूम में जाने का क्या मतलब होता है. सीक्रेट रूम में आपको सारे कैमरों की एक्सेस मिलती है. आप शो में नजर आ रहे हर शख्स की बात सुन सकते हैं. ऐसे में आकांक्षा चौधरी के सामने भी लॉकअप के सारे राज खुलने वाले हैं, अब जब आकांक्षा चौधरी सब कुछ जान जाएंगा तो बवाल होा तो पक्का ही है. जल्द ही मेकर्स आकांक्षा चौधरी को फिर से लॉकअप में भेजने की गुस्ताखी जरुर करेंगे. ऐसा होते ही लॉकअप 2 में की लोगों की सामत आ जाएगी.

Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे की बदतमीजी पर भड़कीं शिवांगी जोशी की बहन शीतल, सरेआम लगा दी क्लास! कहा, 'किस बात का...'
Also Read

Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे की बदतमीजी पर भड़कीं शिवांगी जोशी की बहन शीतल, सरेआम लगा दी क्लास! कहा, 'किस बात का...'

लॉकअप 2 में होगी असीम रियाज की एंट्री

लॉपअक 2 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 में असीम रियाज की भी एंट्री हो सकती है. बताया जा रहा है कि मेकर्स की फिलहाल असीम रियाज से बातचीत चल रही है. असीम रियाज के आने से लॉकअप 2 के घर में भूचाल आ जाएगा. लोग आज भी भुला नहीं पाएं हैं कि कैसे असीम रियाज ने बिग बॉस 13 में बवाल मचाया था. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि असीम रियाज के आने से लॉकअप 2 में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

‘14 साल तक सुपरस्टार रहा हूं…’ गोविंदा ने किया अपने कमबैक का ऐलान, बॉलीवुड में मचेगा तहलका

Next Story

‘14 साल तक सुपरस्टार रहा हूं…’ गोविंदा ने किया अपने कमबैक का ऐलान, बॉलीवुड में मचेगा तहलका