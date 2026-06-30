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Lock Upp 2: 'गलती हो जाती है...' एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर राम कपूर के बिगड़े बोल, आकांक्षा ने सरेआम लगा दी क्लास

ओटीटी शो 'लॉक अप 2' में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर राम कपूर और आकांक्षा चमोला के बीच तीखी बहस छिड़ गई. राम ने जहां चीटिंग को एक गलती बताया, वहीं आकांक्षा ने उन्हें सरेआम आड़े हाथों लिया.

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By: Shreya Pandey | Published: June 30, 2026 1:42 PM IST
Lock Upp 2: 'गलती हो जाती है...' एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर राम कपूर के बिगड़े बोल, आकांक्षा ने सरेआम लगा दी क्लास

आकांक्षा ने सरेआम लगा दी क्लास

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में शुरू हुआ रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अपने शुरुआती हफ्तों में ही विवादों और सनसनीखेज बयानों का सेंटर बन गया है. फराह खान और रितेश देशमुख की मेजबानी में चल रहे इस शो में कुल 15 कंटेस्टेंट्स बंद हैं. पहले ही एपिसोड से राम कपूर, आकांक्षा चमोला, शिवांगी जोशी और सुनीता आहूजा जैसे सितारों ने अपनी पर्सनल लाइफ के कई दबे हुए राज खोलकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इसी बीच, शो के तीसरे एपिसोड में रिश्ते और धोखेबाजी को लेकर एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.

राम कपूर ने किया चीटिंग का बचाव?

शो के दौरान कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने राम कपूर से एक गंभीर सवाल पूछा कि यदि कोई इंसान शादी या रिश्ते में धोखा खाता है, तो क्या उसे अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? इस पर अपनी राय देते हुए राम कपूर ने कहा कि भरोसा टूटने के बाद रिश्ता बचाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने बेवफाई को लेकर जो तर्क दिया, उसने सबको चौंका दिया. राम कपूर ने कहा, "शादी को निभाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है. अगर लाइफ के किसी बुरे दौर में किसी इंसान से कोई भूल या गलती हो जाती है, और आप अपने बच्चों व परिवार का भविष्य बचाना चाहते हैं, तो वक्त के साथ चीजें सुधारी जा सकती हैं. हर भूल का अंत रिश्ता खत्म करना नहीं होता. आखिरकार इंसान से कभी-कभी गलती हो ही जाती है."

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आकांक्षा चमोला ने लगाई क्लास

राम कपूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गलती कहना वहां मौजूद आकांक्षा चमोला को बिल्कुल रास नहीं आया और वह बुरी तरह भड़क गईं. उन्होंने राम कपूर को टोकते हुए सरेआम उनकी क्लास लगा दी. आकांक्षा ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, "सर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलती से हो जाए. किसी गैर के साथ इंटीमेट होना एक पूरी प्रक्रिया है. आपको किसी के कपड़े उतारने पड़ते हैं, खुद के कपड़े उतारने होते हैं, तब जाकर ऐसा कुछ होता है. आप इसे अनजाने में हुई भूल नहीं कह सकते. यह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक गलती से चाकू चल गया और सामने वाले की जान चली गई."

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गौरव खन्ना संग तलाक का फैसला

आकांक्षा चमोला इस शो में आने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में हैं. उन्होंने पहले ही एपिसोड में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि वह और उनके पति व मशहूर टीवी एक्टर गौरव खन्ना जल्द ही आधिकारिक तौर पर तलाक लेने वाले हैं. दोनों पिछले एक साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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