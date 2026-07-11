Lock Upp 2: 'मैं दरवाजा बंद करूंगी और उसके बाद...' आकांक्षा को किस करने के बाद किस हसीना संग फ्लर्ट करने निकलीं पामेला?

Pamala Serena flirts in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो लॉकअप सच या सजा में हाल ही में पामेला ने आकांक्षा चामोला को लिप लॉप किस दे डाला था. इसी बीच अब पामेला की नजर एक और हसीना पर जा टिकी है.

आकांक्षा को किस करने के बाद किस हसीना संग फ्लर्ट करने निकलीं पामेला?

Pamala Serena flirts in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के लॉकअप सच या सजा (Lock Upp 2) ने जेंडर के बीच के भेद को खत्म ही कर दिया है. ये शायद पहला ऐसा रिएलिटी शो होगा जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही है. वहीं एक लड़का दूर से खड़े होकर सारा तमाशा देख रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) को मजे में पामेला ने लिपलॉक किस कर डाला था. उस समय राम कपूर के तो जैसे होश ही उड़ गए थे. जिसके बाद राम कपूर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसी बीच पामेला की नजर अब एक और हसीना पर पड़ गई है. सोशल मीडिया पर पामेला का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक और लड़की पर लाइन मारती नजर आ रही हैं. यहां हम बात कर रहे हैं जानेमाने बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी की... दरअसल, माधुरी और पामेला बात करते नजर आए कि उनके घर जाने के बाद अशनीर का क्या रिएक्शन होने वाला है. इसी बीच पामेला में अशनीर की आत्मा आ गई. अशनीर की तरह पामेला माधुरी के साथ फ्लर्ट करने लग गईं.

पामेला ने फिर कीं हदें पार

'लॉक अप 2' में अशनीर बनकर पमेला बोलीं, आप छोटी स्कर्ट पहनकर आई और बोली अशनीर जी... आपने मुझे मिस किया क्या? जब मैं लॉकअप में थी तब आपने मुझे कितना मिस किया. तब अशनीर कहेंगे कि मैं आपको बहुत मिस किया. फिर आप कहेंगी कि हमे अपनी 20वीं एनिवर्सरी के लिए कुछ नीचे पहना भी है. सिर्प आपके लिए. ये सुनकर माधुरी बोलीं कि पहले दरवाजा बंद कर दो. जिसके जवाब में पामेला बोलीं कि मैं दरवाजा बंद करूंगी और फिर उसके बाद... माधुरी बीच में बोलीं कि हम दोनों दरवाजा बंद करके देसी ब्लिंग का एपिसोड देखेंगे. ये सुनते ही पामेला की हंसी छूट गई.

पामेला की हरकतें देखकर फैंस को लगा सदमा

सोशल मीडिया पर पामेला के इस वीडियो ने हंगामा मचाकर रख दिया है. लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा ने तो कतेवल बोला है कि वो बाइसेक्चुअल है लेकिन हरकतें पामेला की बदली बदली नजर आ रही हैं. लॉकअप 2 में जो भी लड़की दिखाई देती है पामेला उसी के साथ फ्लर्ट करने लग जाती हैं. लगता है कि पामेला को अपने अरमानों पर थोड़ा सा काबू तो करना पड़ेगा वरना उनका नाम भी बदनाम हो जाएगा. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…