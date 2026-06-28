Sunita Ahuja के हाथों में लगी हथकड़ी? वीडियो देखकर निकलेगी गोविंदा के मुंह से भी चीख

Why Sunita Ahuja is Handcuffed: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' शुरू हो चुका है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया है.

Sunita Ahuja के हाथों में लगी हथकड़ी?

Why Sunita Ahuja is Handcuffed: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) अपनी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में खबर आई थी कि सुनीता आहूजा फराह खान और रितेश देशमुख के रिएलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ सकती हैं. इसी बीच सुनीता आहूजा ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया. सोशल मीडिया पर सुनीता आहूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथ पर हथकड़ी लगी नजर आ रही है. आपको बता दें कि सुनीता आहूजा का ये वीडियो लॉकअप 2 का प्रोमो है. जी हां, सही सुना आपने… सुनीता आहूजा अब लॉकअप 2 में नजर आने वाली हैं. प्रोमो की मानें तो सुनीता आहूजा लॉकअप में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेंगी. 'लॉकअप 2' के प्रोमो में सुनीता आहूजा पर्पल कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. 'लॉकअप 2' के दरवाजे खुलते ही सुनीता आहूजा ने धमाल मचा दिया. हालांकि इस दौरान सुनीता आहूजा के हाथों में हथकड़ी नजर आई, सुनीता आहूजा का ये हाल देखकर तो गोविंदा को भी सदमा लग जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…