'मैं खूब पीता था...' Ram Kapoor की हरकतों की वजह से बंद हुआ था बड़े अच्छे लगते हैं? सिर पर मंडरा रही थी मौत

Why Bade Achhe Lagte Hain went off air: लॉकअप सच या सजा में राम कपूर ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी वजह से सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं बंद हुआ था. राम कपूर का बयान आपको भी चौंका देगा.

'मैं खूब पीता था...' Ram Kapoor की हरकतों की वजह से बंद हुआ था बड़े अच्छे लगते हैं?

Why Bade Achhe Lagte Hain went off air: लॉकअप 2 (Lock Upp 2) के खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है. ऐसे में सितारे अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं. सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी फिनाले में अपनी जगह बना लें. वहीं शो में एक के बाद एक मेहमान आ रहे हैं. कुछ समय पहले ही हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के परिवार के लोगों ने लॉकअप 2 में कदम रखा है. इसी बीच राम कपूर ने अपना राज खोलकर हंगामा मचा दिया है. राम कपूर ने खुलासा किया है कि उनकी वजह से ही सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं बंद हुआ था. राम कपूर सेट पर ऐसी हरकतें करते थे जिसका अब उनको अफसोस होता है. अपने शो के बारे में बात करते हुए राम कपूर ने बताया, सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के दौरान मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर था. मुझे डिप्रेशन था. मेरे वजन की वजह से मुझे फेम मिला था. ये वजन मेरे लिए सिरदर्द बन चुका था. मेरी जान कभी भी जा सकती थी. मुझे डॉक्टर्स ने चेतावनी दी थी कि अगर मैंने अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारा तो 6 महीने में मेरी मौत हो जाएगी. मेरी ब्लड शुगर 400, 500 और कभी-कभी 600 तक पहुंच जाती थी.

राम कपूर को है इस बात का अफसोस

राम कपूर ने आगे कहा, हाल इतनी खराब थी कि मुझे तीन बार इंसुलिन लेनी पड़ती थी. मुझ पर डायबिटिक स्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा था. बीमार होने की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया. मेरा व्यवहार बहुत खराब हो चुका था. मैं सेट पर 6-6 घंटे लेट पहुंचता था. मैं सेट पर शराब पीता था. सेट पर लोगों से झगड़ा करता था, बद्तमीजी करता था. मेरी इन हरकतों की वजह से ही सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं को बंद करना पड़ गया. सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं को बंद नहीं करना था. अब मुझे अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आती है.

जब राम कपूर का मिला मसीहा

लॉकअप 2 में राम कपूर ने बताया, मेरे बच्चों ने बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है. उनकी वजह से मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला. मैंने अपनी सेहत पर काम किया. जल्द ही मेरे अंदर वो पॉजिटिव बदलाव दिखे. राम कपूर के इस बयान ने फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. अब लोगों को समझ आ रहा है कि किस वजह से राम कपूर की एकता कपूर से नहीं पटरी खाती थी. एक समय पर राम कपूर एकता कपूर से भी पंगा ले बैठे थे.