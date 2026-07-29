Lock Upp 2 को मिले तीन फाइनलिस्ट? Ram Kapoor और Shilpa Shinde का पत्ता हुआ साफ

Lock Upp 2 Ram Kapoor Shilpa Shinde out Of Top 5: लॉकअप 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि फराह खान के शो को उसके तीन फाइनलिस्ट मिल गए हैं. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि फाइनल से पहले ही राम कपूर और शिल्पा शिंदे का पत्ता साफ होने वाला है.

Lock Upp 2 को मिले तीन फाइनलिस्ट?

Lock Upp 2 Ram Kapoor Shilpa Shinde out of top 5: नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' (Lock Upp 2) में इस समय बवाल मचा हुआ है. सितारों ने बीते दिन ही एक के बाद एक अपने राजों से पर्दा हटा दिया है. अपने अतीत के पन्ने पलटते समय सारे सितारे काफी इमोशनल नजर आए. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 के तीन फाइनलिस्ट का नाम मिल चुका है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिनाले से ठीक पहले शिल्पा शिंदे और राम कपूर को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. ऐसा होते ही श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी और योगेश रावत लॉकअप 2 के फाइनलिस्ट बन जाएंगे. इस खबर ने लॉकअप 2 के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. लोगों को लगा था कि वो शिल्पा शिंदे को बिग बॉस 11 की तरह लॉकअप 2 के फिनाले में देखने वाले हैं.

क्यों नहीं मिली राम कपूर और शिल्पा शिंदे को फिनाले में जगह

लोग ये बात भूल रहे हैं कि शिल्पा शिंदे ने लॉकअप 2 में एक वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की थी और इतिहास गवाह है कि अगर आप वाइल्ड कार्ड हैं तो शो जीतने के चांस जीरो हो जाते हैं. ऐसे में भला शिल्पा शिंदे लॉक अप 2 कैसे जीत सकती हैं. वैसे भी बिग बॉस के दौरान आरोप लगे थे कि शिल्पा शिंदे की विनिंग फिक्स थी. लॉकअप 2 के मेकर्स ये आरोप खुद पर नहीं लेना चाहेंगे. यही हाल अब राम कपूर का है. राम कपूर अब उम्र के साथ अपना चार्म खो चुके हैं. एक समय था जब राम कपूर पर लोग फिदा थे. हालांकि लॉकअप 2 में राम कपूर की चीप हरकतों ने फैंस का दिल ही तोड़ दिया है. लोग अब राम कपूर को घटिया बताने लगे हैं.

हर्षद चोपड़ा का भी होगा पत्ता साफ

फाइनलिस्ट क नाम सामने आने के बाद एक बात तो तय हो चुकी है कि लॉकअप 2 से हर्षद चोपड़ा का पत्ता भी साफ होने वाला है. हर्षद चोपड़ा ने हाल ही में बताया कि कैसे एक गे ने उनके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी. इसके अलावा श्रेया कालरा ने भी अपनी मॉलेस्टेशन की घटना लोगों को बताई. शिवांगी जोशी के मामा ने भी उनके भोलेपन का फायदा उठाया था. शिवांगी जोशी ने तो ये तक खुलासा कर दिया है कि किस तरह से उनके परिवार ने तंगी का सामना किया था. शिवांगी जोशी के घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे. बड़ी ही मुश्किल से शिवांगी जोशी ने समय काटा है.