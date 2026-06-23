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Lock Upp 2: Salman Khan और संजय दत्त के नाम पर कीचड़ उछलते ही खौला Riteish Deshmukh का खून, दिया मुंहतोड़ जवाब

Lock Upp 2 Riteish Deshmukh gets angry: हाल ही में बॉलीवुड के शिवाजी रितेश देशमुख अपने रियलिटी शो लॉकअप 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे. यहां पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से रितेश देशमुख का पारा हाई हो गया.

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By: Shivani Duksh | Published: June 23, 2026 9:41 AM IST
Lock Upp 2: Salman Khan और संजय दत्त के नाम पर कीचड़ उछलते ही खौला Riteish Deshmukh का खून, दिया मुंहतोड़ जवाब

Lock Upp 2: Salman Khan और संजय दत्त के नाम पर कीचड़ उछलते ही खौला Riteish Deshmukh का खून

Lock Upp 2 Riteish Deshmukh gets angry: साल 2022 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने लॉक अप (Lock Up) को लोग आज भी मिस करते हैं. ऐसे में एकता कपूर इस शो के दूसरे सीजन के जरिए फिर से धमाका करने की तैयारी कर रही हैं. लॉक अप 2 (Lock Upp 2) नेटफ्लिक्स पर धमाल मचने को तैयार है. बीती रात ही एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉकअप 2 में नजर आने वाले सितारों के नाम से पर्दा हटाया गया है. इस दौरा फराह खान और बॉलीवुड के शिवाजी रितेश देशमुख ने मीडिया से बात की. बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से रितेश देशमुख को गुस्सा आ गया. अदरअसल मीडिया राउंड के दौरान एक पत्रकार ने रितेश देशमुख से कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनकर उनको गुस्सा आ गया. रितेश देशमुख से पूछा गया कि सलमान खान और संजय दत्त का लॉकअप से पुराना नाता है. ऐसे में वो इन दोनों में से किसको लॉकअप में लाना चाहेंगे और क्या सजा देना चाहेंगे.

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रितेश देशमुख ने दिया करारा जवाब

ये सवाल सुनते ही रितेश देशमुख का पारा हाई हो गया. रितेश देशमुख ने इस सवाल के जवाब में कहा, मैं आपको जवाब नहीं देने वाला... आपका सवाल है और मुझे इसका जवाब नहीं देना है. मैं इन दोनों को ही लॉकअप में नहीं लाने वाला. ये मेरा शो नहीं है मैं बस यहां पर होस्ट हूं. मेकर्स कैसे सितारों को अप्रोच करके शो में लाने के लिए राजी करते हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. होस्ट होने के नाते हम बस सितारों से बात करते हैं. अब सोशल मीडिया पर लॉकअप 2 (Lock Upp 2) का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

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रितेश देशमुख ने छिपाया अपना गुस्सा

सवाल सुनते ही रितेश देशमुख के एक्सप्रेशन्स बदल गए थे. हालांकि कुछ सेकेंड में ही रितेश देशमुख ने खुद को संभाल लिया, रितेश देशमुख ने बिना दिर किए सलमान खान और संजय दत्त को सपोर्ट किया. अब लोग रितेश देशमुख के इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि रितेश देशमुख ने बड़ी ही समझदारी से खुद को एक कॉन्ट्रोवर्सी से बचा लिया.

रितेश देशमुख ने हाल ही में किया है सलमान खान के साथ काम

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में सलमान खान ने काम किया था. फिल्म में चंद सेकेंड का रोल निभाकर सलमान खान ने महफिल लूट ली थी. रितेश देशमुख के साथ अपनी दोस्ती के खातिर सलमान खान ने ये रोल किया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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