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लगेगा कॉन्ट्रोवर्सीज का तड़का... Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेगी TV की ये बिगड़ैल बहू, लगने वाली है सबकी वाट

Lock Upp 2 Wild card entry: नेटफ्लिक्स के लॉकअप सच या सजा में इस समय बवाल मचा हुआ है. इसी बीच खबर आ रही है कि लॉकअप 2 में एक धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है जिसके बारे में जानकर आप सभी को सदमा लग जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: July 4, 2026 10:01 AM IST
लगेगा कॉन्ट्रोवर्सीज का तड़का... Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेगी TV की ये बिगड़ैल बहू, लगने वाली है सबकी वाट

Lock Upp 2 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेगी TV की ये बिगड़ैल बहू

Gaurav Khanna to enter in the Lock Upp 2: लॉकअप 2 (Lock Upp 2) ने इस समय सोशल मीडिया पर गर्द मचा रखा है. लॉक अप 2 में एक के बाद एक विवाद देखने को मिल रहे हैं. आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के तलाक की खबर से तो फैंस अब तक उबर नहीं पाए हैं. इसी बीच लॉक अप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो लॉकअप 2 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. टीवी की एक बहू लॉक अप 2 में धमाल मचाने वाली है. ये बहू अल जिंदगी में कई बर विवादों में फंस चुकी है. यहां हम बात कर रहे हैं भाभी जी घर पर है स्टार शिल्पा शिंदे के बारे में जो कि जल्द ही लॉक अप 2 का हिस्सा बनने वाली हैं. रिपोर्ट्स की मानें लॉकअप 2के मेकर्स की शिल्पा शिंदे से बात हो चुकी है और जल्द ही शो में भाभीजी की एंट्री होने वाली है. इससे एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाला समय लॉकअप 2 के लिए बेहद खास होने वाला है.

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लॉकअप 2 के मेकर्स ने चली नई चाल

कुछ समय पहले ही शिल्पा शिंदे ने दावा किया था कि उन्होंने अपने शो के प्रोड्यूसर पर झूठा छेड़खानी का आरोप लगाया था. जिसके बाद लोग हाथ धोकर शिल्पा शिंदे के पीछे पड़ गए थे. बदले में शिल्पा शिंदे भी जंग के मैदान में उतर आई थीं. शिल्पा शिंदे ने हिना खान से लेकर अपने हेटर्स को खूब जलील किया था. अब लॉकअप 2 के मेकर्स को भी पता है कि कैसे शो की रेटिंग को बढ़ाना है. तभी तो लॉकअप के मेकर्स ने सीधा शिल्पा शिंदे की एंट्री करवा दी है. वैसे कुछ समय पहले ही लॉकअप 2 के वाइल्ड कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी.

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लॉकअप 2 में देखने को मिल सकते हैं ये बदलाव

दावा किया गया था कि गौरव खन्ना की लॉकअप 2 में एंट्री होगी. जिसके बाद दावा किया गया कि लॉकअप 2 के जेलर बदलने वाले हैं तेजस्व प्रकाश, करण कुंद्रा और ऐल्विश यादव लॉकअप 2 के जेलर बनने वाले हैं. कहा गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में लॉकअप 2 में काफी कुछ होने वाला है. ऐसे में फैंस को अब भी शिल्पा शिंदे के आने का इंतजार है. शिल्पा शिंदे के आने से आकांक्षा चामोला और सुनीता अहूजा जैसे धुरंधरों को थोड़ी परेशानी जरुर होगी. अब तक तो केवल इन्हीं सितारों को पूरी लाइमलाइट मिल रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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