Vikas Gupta To Enter in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप सच या सजा' (Lock Upp 2) को दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स खूब पापड़ बेल रहे हैं. यही वजह है कि लॉकअप 2 में एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं. बीते कुछ समय से दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 के घर में कई सितारों की एंट्री होने वाली है. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो लॉकअप 2 अब शिल्पा शिंदे की हालत खराब होने वाली है. बताया जा रहा है कि लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे के जानी दुश्मन विकास गुप्ता की एंट्री होने वाली है. जी हां, सही सुना आपने... रिपोर्ट्स की मानें तो लॉकअप 2 विकास गुप्ता गेस्ट के तौर पर एंट्री करेंगे. लॉकअप 2 के सेट पर विकास गुप्ता कुछ समय बिताने वाले हैं. इस खबर ने शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के फैंस के बीच खलबली मचा दी है. लोगों का मानना है कि लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता का साथ होना जरा भी सेफ नहीं है. कोई नहीं जानता कि विकास गुप्ता की शक्ल देखकर शिल्पा शिंदे का क्या हाल होगा.
विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे की दुश्मनी भाभी जी घर पर है के दौरान से चली आ रही है. उस समय तो 'लॉक अप 2' का नामोनिशान तक नहीं था. सालों पहले शिल्पा शिंदे ने आरोप लगाए थे कि विकास गुप्ता ने उनको जानबूझकर शो से बाहर करवाया था. जिसके बाद विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे को बिग बॉस 11 में आने का मौका मिला. यहां पर विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे ने एक दूसरे का खूब जीना हराम किया. इतना ही नहीं विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे का झगड़ा शो के बाहर तक चला गया. बिग बॉस से बाहर होने के बाद भी विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे एक दूसरे पर निशाना साधते थे. जिसके बाद बिग बॉस 12 में भी विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे को मेहमान के तौर पर आने का मौका मिला.
बिग बॉस 12 के बाद विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे को कभी साथ नहीं देखा गया, सालों बीत जाने के बाद विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे ने फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. माना जा रहा है कि लॉकअप 2 के सेट पर विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच कोई न कोई तीखी तकरार तो होने ही वाली है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…