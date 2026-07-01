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Lock Upp 2: पहले सीक्रेट इंगेजमेंट और अब... किसी और की हो चुकी हैं Shivangi Joshi, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई हर्षद चोपड़ा की लव स्टोरी?

Lock Upp 2 Shivangi Joshi is already engaged: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में धमाल मचा चुकी अदाकारा शिवांगी जोशी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शिवांगी जोशी ने लॉकअप सच या सजा में खुलासा किया है कि उन्होंने बिना किसी को बताए सगाई कर डाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 1, 2026 7:32 AM IST
Lock Upp 2: पहले सीक्रेट इंगेजमेंट और अब... किसी और की हो चुकी हैं Shivangi Joshi, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई हर्षद चोपड़ा की लव स्टोरी?

किसी और की हो चुकी हैं Shivangi Joshi

Lock Upp 2 Shivangi Joshi is already engaged: लॉकअप 2 में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) के तलाक का अनाउंसमेंट हो चुका है. ये खबर सामने आने के बाद से ही आकांक्षा चामोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच शिवांगी जोशी ने लाइमलाइट बटोरनी शुरू कर दी है. अब तक शिवांगी जोशी शांति से लॉकअप 2 (Lock Upp 2) के गेम को समझ रही थीं. इसी बीच शिवांगी जोशी ने अपनी पर्सनल लाइफ के राज घर में उगलने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में शिवांगी जोशी ने दावा किया है कि वो सिक्रेटली सगाई कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शिवांगी जोशी कहती नजर आ रही हैं. बीते कुछ समय में मेरी जिंदगी काफी बदली है. मेरा दिल टूटा है. जिसके बाद कई बदलाव हुए. अब मैं शादी करना चाहती हूं, मैंने सगाई भी कर ली है. ये दावा करके शिवांगी जोशी ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि शिवांगी जोशी ने बिना किसी को बताए सगाई कर ली है.

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शिवांगी जोशी तोड़ने वाली हैं हर्षद चोपड़ा का दिल?

शिवांगी जोशी का ये राज अब तक भी हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) के सामने खुला है. लॉकअप 2 में हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं. लोग तो अब शक करने लगे हैं कि हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी के बीच कुछ चल रहा है. दावा किया जा रहा है कि हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं. वहीं कुछ का कहना है कि केवल हर्षद चोपड़ा ही शिवांगी जोशी के पीछे पड़े हैं. अब समझ में आ रहा है कि क्यों शिवांगी जोशी हर्षद चोपड़ा को भाव नहीं दे रही हैं. इस बातचीत के दौरान शिवांगी जोशी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने किसके साथ सगाई की है.

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शिवांगी जोशी का जब हुआ ब्रेकअप

बीते साल शिवांगी जोशी ने बड़े अच्छे लगते हैं के नए सीन के जरिए टीवी की दुनिया में वापसी की थी. उस समय पता चला कि शिवांगी जोशी का कुशाल टंडन के साथ ब्रेकअप हो गया है. कुशाल टंडन ने सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी के साथ ब्रेकअप का ऐलान किया था. इससे पहले शिवांगी जोशी का नाम मोहसिन खान के साथ जुड़ा था. हालांकि कुशाल टंडन को लेकर शिवांगी जोशी ज्यादा सीरियस थीं. वह बात अलग है कि शिवांगी जोशी का शादी करने का सपना पूरा नहीं हो सका. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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