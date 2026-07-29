Lock Upp 2 के विनर का नाम हुआ लीक, नाम जानकर लगेगा योगेश रावत के फैंस को सदमा

Lock Upp 2 Winner: लॉकअप 2 के गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि लॉकअप 2 के विनर का नाम सामने आ गया है. चलिए जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं.

Lock Upp: Sach Ya Sazaa

Lock Upp 2 Winner: लॉकअप 2 (Lock Upp 2) और अलायंस जैसे रिएलिटी शोज के बारे में इस समय हर कोई बात कर रहा है. लॉकअप 2 में तो फराह खान (Farah Khan) एक-एक करके सितारों से उनके राज उगलवा रही हैं. हालांकि रितेश देशमुख का ये सो जल्द ही फैंस से अलविदा कहने वाला है. 5 अगस्त को लॉकअप 2 का फिनाले होने वाला है. लॉकअप 2 के 3 फाइनलिस्ट के बारे में लगातार बातें हो रही हैं. दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश में से कोई एक लॉकअप 2 का विनर बनने वाला है. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो गया है. सूत्रों की मानें तो लॉकअप 2 को उसका विनर भी मिल चुका है. लॉकअप 2 के विनर का नाम जानकर आपको सदमा लग जाएगा. बताया जा रहा है कि टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) लॉकअप 2 की विनर बनने वाली हैं.

शिवांगी जोशी के फैंस के बीच मचा हंगामा

जी हां सुना आपने... बताया जा रहा है कि शिवांगी जोशी लॉकअप 2 की ट्रॉफी अपने घर लेकर जाएंगी. उन्होंने श्रेया और योगेश को पछाड़ डाला है. हालांकि ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता. लॉकअप 2 के मेकर्स ने अब तक भी शो के विनर के नाम से पर्दा नहीं हटाया है और वैसे भी शो के फिनाले में अभी कुछ समय बाकी है. हालांकि इस खबर ने ही शिवांगी जोशी के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. फैंस ने अभी से शिवांगी जोशी को जीत की बधाई देनी शुरू कर दी है.

लॉकअप 2 में क्या होने वाला है आकांक्षा चामोला और हर्षद चोपड़ा का हाल?

लॉकअप 2 के हाल देखकर पता चल रहा है कि हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चामोला को फिनाले में जगह नहीं मिलने वाली है. ये खबर हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चामोला के फैंस को जरा भी पसंद नहीं आएगी. अब ये तो हर कोई जानता है कि ये हर्षद चोपड़ा का पहला रिएलिटी शो है. ये पहली बार हो रहा है जब उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है. वहीं फैंस भी हर्षद चोपड़ा को देखने के लिए उत्साहित थे. हालांकि शो में आने के बाद हर्षद चोपड़ा का वो चार्म नहीं नजर आया.

हर्षद चोपड़ा को होगी खुशी

हर्षद चोपड़ा भले से मानें या फिर न मानें, दावा किया जाता है कि वो शिवांगी जोशी को बहुत पसंद करते हैं. ऐसे में अगर शिवांगी जोशी विनर बनेंगी तो उनको तो खुशी होगी ही... ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवांगी जोशी विनर बनने के बाद अपनी खुशी इस खास दोस्त के साथ शेयर करेंगी या फिर नहीं...