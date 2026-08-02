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Lock Upp 2 में शिवांगी जोशी ने हर्षद चोपड़ा के पिता को देखकर किया कुछ ऐसा, उड़ने लगीं शादी की खबरें

Lock Upp 2 Shivangi Joshi touches Harshad Chopda Father Feet: सोशल मीडिया पर लॉकअप 2 का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हर्षद चोपड़ा के पिता ने धमाकेदार एंट्री मारी है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 2, 2026 10:41 AM IST
Lock Upp 2 में शिवांगी जोशी ने हर्षद चोपड़ा के पिता को देखकर किया कुछ ऐसा, उड़ने लगीं शादी की खबरें

Lock Upp 2 में शिवांगी जोशी ने हर्षद चोपड़ा के पिता को देखकर किया कुछ ऐसा, उड़ने लगीं शादी की खबरें

Lock Upp 2 Shivangi Joshi touches Harshad Chopda: लॉकअप 2 (Lock Upp 2) अब तेजी से अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में शो में नजर आ रहे कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार के लोगों और दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है. हाल ही में टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा के पिता ने लॉकअप 2 में एंट्री की है. इस दौरान हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) इमोशनल हो गए. वहीं टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से सब इन दोनों के अफेयर की बात करने लगे हैं. दरअसल बीते एपिसोड में हर्षद चोपड़ा, फराह खान और रितेश देशमुख के सामने खड़े थे. अचानक ही सेट पर हर्षद चोपड़ा के पिता की एंट्री हुई. हर्षद चोपड़ा अपने पिता को देखकर रोने लगा. पहले तो हर्षद चोपड़ा ने पिता को गले लगा लिया.

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इमोशनल हुए हर्षद चोपड़ा

हर्षद चोपड़ा ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पापा को केवल 2 बार गले लगाया है. आज दूसरी बार उनको गले लगा रहा हूं. मेरे पिता मेरी मां से कम नहीं हैं. वो हमारे परिवार को अकेले संभालते हैं. किचन संभालते हैं. वो मेरी तरह नहीं हैं. वो किसी से भी बात कर सकते हैं. मुझसे इतनी बात नहीं होती. वो दुनिया के किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं. ये बात बोलते हुए हर्षद चोपड़ा ने अपने पिता को फिर से गले लगा लिया.

शिवांगी जोशी ने छूए हर्षद चोपड़ा के पिता के पैर

इस दौरान शो के बाकी सितारों ने भी हर्षद चोपड़ा के पिता को नमस्ते किया. वहीं शिवांगी जोशी हर्षद चोपड़ा के पिता के पैर छूती नजर आईं. लॉकअप 2 में शिवांगी जोशी का ये अंदाज देखकर फैंस को सदमा लग गया है. फैंस कह रहे हैं कि हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के बीच कुछ तो चल रहा है. फैंस को लग रहा है कि हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात हर्षद के पिता को पता है.

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हर्षद चोपड़ा के पिता ने भी तोड़ी चुप्पी

हर्षद चोपड़ा के पिता ने इस दौरान अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया. हर्षद चोपड़ा के पिता ने कहा कि हर्षद ने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया. तुमको बताना चाहिए था. ये सब इतना आगे नहीं बढ़ता. लॉकअप 2 में जब मुझे चीजों का पता चला तो दुख हुआ. ये कभी भी परिवार के साथ ऐसे बैठकर बात नहीं करता, ये अपनी मां से बात करता था. उसे सब पता होता था. ये सबसे खुलकर बात नहीं कर पाता.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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