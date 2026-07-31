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'मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, कुत्ते की तरह...' Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे को क्या बोल बैठीं श्रेया कालरा, सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

Lock Upp 2 Shreya Kalra Trolled Over her Behaviour Towards Shilpa Shinde: लॉकअप 2 में श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे के बीच जबरदस्त बहस हो गई है. इस दौरान श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे के साथ जमकर बद्तमीजी करती नजर आईं. जिसके बाद से ही श्रेया लोगों के निशाने पर हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 31, 2026 8:08 AM IST
'मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, कुत्ते की तरह...' Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे को क्या बोल बैठीं श्रेया कालरा, सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे को क्या बोल बैठीं श्रेया कालरा

Lock Upp 2 Shreya Kalra lash out Shilpa Shinde for ignoring her: 'लॉकअप सच या सजा' (Lock Upp 2) ने नेटफ्लिक्स पर बवाल मचा रखा है. लोगों को ये शो काफी पसंद आ रहा है. शो में शिल्पा शिंदे लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. कुछ समय पहले ही लॉकअप 2 में विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने आकर शिल्पा शिंदे को जलील किया था. अब शिल्पा शिंदा अपनी ही दोस्त श्रेया कालरा से झगड़ा हो गया है. इस बात का सबूत लॉकअप 2 का लेटेस्ट वीडियो है. इस वीडियो में श्रेया कालरा शिल्पा शिंदे को एटीट्यूड न दिखाने के लिए बोल रही है. इस झगड़े की शुरूआत उस समय हुई जब श्रेया ने शिल्पा से बात करने की कोशिश की. इस दौरान शिल्पा ने उनको नजरअंदाज करती दिखीं. जिसके जवाब में श्रेया कालरा ने कहा, जो आप कर रही हैं, वो आप पर सूट नहीं करता. मैं बार-बार अपना पॉइंट रखने के लिए आपके पास आ रही हूं, बात करने के लिए… आप मुझे एटीट्यूड दिखा रही हैं. ये क्या बात होती है कि तुम जैसे लोगों के साथ मैं बात नहीं करती. मैं बात नहीं करूंगी. भाषा ठीक नहीं है. अब तक मेरी भाषा ठीक लग रही थी. कल क्या हो गया. आप मेरी दोस्त हैं. आप मेरी साइड आकर मुझे नहीं समझा सकतीं कि क्या गड़बड़ हुई है. जिसके जवाब में शिल्पा शिंदे ने कहा, मुझे जो समझता है वो समझता है और जो नहीं समझता वो नहीं समझता.

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शिल्पा शिंदे ने खौलाया श्रेया कालरा का खून

जिसके बाद श्रेया ने कहा, दिक्कत ये नहीं है कि आपको कोई नहीं समझता. दिक्कत ये है कि आप समझाना भी नहीं चाहती हैं. आप अपनी जिंदगी में आपसे भीख नहीं मांगेंगे कि आप हमारी जिंदगी में रुक जाओ. कोई नहीं रुकेगा. मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ. किसी के पास समय नहीं है. शिल्पा शिंदे बोलीं कोई नहीं... नहीं रोकना किसी को... मेरे लिए समय नहीं है, चले जाओ. 'लॉक अप 2' में श्रेया ने आगे कहा कि क्या सच में आप अपने सारे दोस्तों को ऐसे ही भगाना चाहती हैं. अगर कोई आपको समझना चाहता है तो क्या आप उससे बात नहीं करेंगी. एक बार मैं आ रही हूं बात करने..चार बार आप उठकर चली जाओगी. कुत्ते की तरह पीछे भागूं आपके...

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खून के आंसू रोने को मजबूर हुईं शिल्पा शिंदे

आगे श्रेया ने कहा, आप अकेले ही सड़ने वाली हैं. कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहता. मैं भी अब यहां से जा रही हूं. श्रेया कालरा की ये बातें सुनकर शिल्पा शिंदे वहां से उठकर चली गईं. जिसके बाद शिल्पा शिंदे को अकेले में आंसू बहाते हुए देखा गया. अकेले में शिल्पा शिंदे ने खूब आंसू बहाए.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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