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दिल करता है कि इसके मुंह पर चांटा... Lock Upp 2 में Vikas Gupta को देखकर खौला लोगों का खून, Shilpa Shinde पर आया तरस

Lock Upp 2 Vikas Gupta Trolled Over His Behaviour Towards Shilpa Shinde: हाल ही में लॉकअप 2 में विकास गुप्ता ने एंट्री की थी. इस दौरान विकास गुप्ता शिल्पा शिंदे के साथ बद्तमीजी के साथ बात करते नजर आए. जिसके बाद से ही विकास गुप्ता लोगों के निशाने पर हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 30, 2026 3:03 PM IST
दिल करता है कि इसके मुंह पर चांटा... Lock Upp 2 में Vikas Gupta को देखकर खौला लोगों का खून, Shilpa Shinde पर आया तरस

Lock Upp 2 Vikas Gupta Trolled Over His Behaviour Towards Shilpa Shinde: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप सच या सजा' (Lock Upp 2) में इस समय एक अलग ही कहानी देखने को मिल रही है. शो में एक के बाद एक मेहमानों की एंट्री हो रही है. कुछ समय पहले ही लॉकअप 2 में विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने एंट्री की थी. आते ही विकास गुप्ता ने शिल्पा शिंदे पर निशाना साधना शुरू कर दिया. जिस तरह से विकास गुप्ता ने शिल्पा शिंदे को जलील किया, उसे देखकर लोगों को बिग बॉस 11 की याद आ गई. जिस तरह से विकास गुप्ता योगेश से बात कर रहे थे, उसे देखकर तो योगेश को भी बुरा लगा. यही वजह है कि योगेश ने विकास गुप्ता को रोकने की कोशिश की. ऐसे में शिल्पा शिंदे ने योगेश को रोक दिया. शिल्पा शिंदे ने इस पंगे में योगेश को नहीं पड़ने दिया. ऐसा करके शिल्पा शिंदे ने लोगों का दिल जीत लिया. वहीं विकास गुप्ता एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गए हैं. लोगों ने विकास गुप्ता को सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हाल ये हो चुका है कि लोग तो विकास गुप्ता को गाल पर चांटा तक मारना चाहते हैं.

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विकास गुप्ता पर भड़के लोग

एक यूजर ने लॉकअप 2 का बीता एपिसोड देखकर कहा, सच कहूं तो मुझे शिल्पा शिंदे के लिए बहुत बुरा लगता है. हर किसी से मिलने कोई अपना आया जो उन्हें गाइड कर सके. 'लॉक अप 2' के मेकर्स ने शिल्पा शिंदे के लिए उनका दुश्मन भेजा है. मेरे हिसाब से खेल सबके लिए इक्वल होना चाहिए. विकास गुप्ता कभी भी शिल्पा शिंदे की मदद नहीं करेगा. वो एक घटिया आदमी है. वो बार-बार शिल्पा शिंदे को प्रोवोक कर रहा था. इतना सब होने के बाद भी शिल्पा शिंदे ने फिनाले में अपनी जगह बनाई.

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विकास गुप्ता को पीटना चाहते हैं लोग

एक दूसरे यूजर ने लिखा, मेरा मन कर रहा है कि विकास गुप्ता के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा दूं. एक तो इसकी शक्ल बहुत गंदी है. दूसरा ये बहुत बकवास करता है. वहीं एक और यूजर ने लिखा, शिवांगी जोशी की इमेज चमकाने के लिए विकास गुप्ता को लाया गया है. अब वो शो में शिल्पा शिंदे को नीचा दिखाएगा.लोगों के इस रिएक्शन से एक बात तो साफ है कि किसी को भी विकास गुप्ता का एग्रेशन पसंद नहीं आ रहा है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब विकास गुप्ता ने इस तरह से जमाने के सामने शिल्पा शिंदे के खिलाफ जहर उगला है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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