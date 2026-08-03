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Lock Upp 2 या The Alliance ओटीटी की जंग में किसने मारी बाजी? जानें जनता किसे दे रही भर-भर कर प्यार

Lock Upp 2 vs The Alliance Comparison: नेटफ्लिक्स पर 'लॉकअप 2' और प्राइम वीडियो पर 'द अलायंस' लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इन दोनों शो में किसने और क्यों ओटीटी पर बाजी मारी आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 3, 2026 3:54 PM IST
Lock Upp 2 या The Alliance ओटीटी की जंग में किसने मारी बाजी? जानें जनता किसे दे रही भर-भर कर प्यार

Lock Upp 2 या The Alliance ओटीटी की जंग में किसने मारी बाजी?

Lock Upp 2 vs The Alliance: OTT प्लेटफॉर्म पर इन दिनों रियलिटी शोज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. एक तरफ नेटफ्लिक्स पर एकता कपूर का 'लॉकअप 2' (Lock Upp 2) लोगों का ध्यान खींच रहा है, तो दूसरी ओर प्राइम वीडियो पर कुनाल खेमू का 'द अलायंस' (The Alliance) भी स्ट्रीम हो रहा है. दोनों शोज की अपनी-अपनी ऑडियंस है और सोशल मीडिया पर भी इनकी चर्चा हो रही है. लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो फिलहाल 'लॉकअप 2' हर मामले में थोड़ा आगे नजर आता है. चाहे व्यूज की बात हो, सोशल मीडिया पर चर्चा हो या फिर लोगों की दिलचस्पी, एकता कपूर का शो ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. हालांकि, इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं. तो चलिए आपको बताते हैं वे 5 वजहें कौन सी हैं.

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'लॉकअप 2'

सबसे पहले हम बात करते हैं एकता कपूर के शो 'लॉकअप 2' (Lock Upp 2) की.

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होस्ट

'लॉकअप 2' (Lock Up 2) को फराह खान (Farah Khan) और रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) होस्ट कर रहे हैं. दोनों पहले भी कई बड़े रियलिटी शोज होस्ट कर चुके हैं, इसलिए उनकी पकड़ और स्क्रीन प्रेजेंस साफ नजर आती है. खासकर फराह खान का कंटेस्टेंट्स को बेबाक अंदाज में समझाना और उनकी गलतियों पर खुलकर बात करना दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

दमदार कंटेस्टेंट्स

दूसरा बड़ा कारण इस शो के दमदार कंटेस्टेंट्स हैं. एकता कपूर ने इस बार टीवी इंडस्ट्री के कई चर्चित चेहरे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शो का हिस्सा बनाया है. शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, राम कपूर और शिल्पा शिंदे जैसे बड़े नाम शो में नजर आ रहे हैं. वहीं, आकांक्षा चमोला की वजह से गौरव खन्ना भी चर्चा में रहे. इसके अलावा अपूर्वा मखीजा की एंट्री ने भी शो में नया तड़का लगा दिया.

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सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा

शो शुरू होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है. कभी कंटेस्टेंट्स की लड़ाई, कभी उनकी दोस्ती और कभी रिश्तों में आए उतार-चढ़ाव ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. शो से जुड़े कई मीम्स भी वायरल हुए, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई.

फॉर्मेट और बड़े खुलासे

'लॉकअप 2' का जेल वाला कॉन्सेप्ट पहले से ही दर्शकों को पसंद आता रहा है. लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कंटेस्टेंट्स के निजी खुलासों की रही. आकांक्षा चमोला ने शो की शुरुआत में ही गौरव खन्ना के साथ अपने रिश्ते और तलाक को लेकर बड़ा बयान दिया. बाद में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी पर भी खुलकर बात की. वहीं शिवांगी जोशी ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

खास मेहमान

बता दें कि, समय-समय पर शो में स्पेशल गेस्ट अपीयरंस भी दर्शकों को देखने को मिल रही है. मालूम हो कि, शो में हिना खान समेत कई जाने-माने सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर पहुंच चुके हैं. इन गेस्ट्स ने कंटेस्टेंट्स की निजी जिंदगी और शो के बाहर की बातों पर भी सवाल किए, जिसकी वजह से कई एपिसोड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए.

'द अलायंस'

अब हम बात करते हैं अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' (The Alliance) की.

होस्ट

'द अलायंस' को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. हालांकि उनकी होस्टिंग ठीक है, लेकिन वह दर्शकों पर वैसा असर छोड़ते नहीं दिख रहे जैसा दूसरे बड़े रियलिटी शो होस्ट्स छोड़ते हैं.

कंटेस्टेंट्स

शो में कई पॉपुलर चेहरों को शामिल किया गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं दिखा जो अकेले दम पर शो को चर्चा में ला सके. सोहेल खान और सीमा सजदेह की एंट्री भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं गौहर खान, उनके एक्स बॉयफ्रेंड और पति जैद दरबार से जुड़े एंगल को भी दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका असर सीमित ही रहा.

फॉर्मेट

शो का सेट काफी बड़ा और भव्य बनाया गया है. कुछ टास्क भी दिलचस्प रहे, लेकिन पूरे फॉर्मेट ने दर्शकों पर वैसा प्रभाव नहीं छोड़ा जैसा मेकर्स को उम्मीद रही होगी.

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सोशल मीडिया बज

सोशल मीडिया पर 'द अलायंस' की चर्चा 'लॉकअप 2' के मुकाबले कम देखने को मिली. हालांकि हाल ही में सलमान खान की एंट्री के बाद शो को थोड़ा फायदा जरूर हुआ. उनके एपिसोड के वीडियो तेजी से वायरल हुए और व्यूअरशिप में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली.

वाइल्ड कार्ड एंट्री

शो की टीआरपी और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मेकर्स ने सीमा सजदेह, कशिश कपूर और अली गोनी जैसे चर्चित चेहरों को वाइल्ड कार्ड के तौर पर शामिल किया. वहीं गेस्ट के रूप में सलमान खान (Salman Khan) के अलावा ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी को सपोर्ट करने पहुंचीं. इसके बावजूद शो को वैसी चर्चा नहीं मिल सकी जैसी 'लॉकअप 2' को मिल रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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