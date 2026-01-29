'प्यार, भरोसा और इंतकाम...', साल 2004 की इस फिल्म को देख कांप जाएगा आशिकों का कलेजा, इस ओटीटी पर देखें

अगर आप प्यार, धोखा और इंतकाम वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपको एक शानदार फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इस फिल्म की कहानी आपके होश उड़ा देगी. इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

अगर आप सिनेमा में रोमांस के साथ-साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले इंतकाम के शौकीन हैं, तो साल 2004 में आई फिल्म 'एक हसीना थी' (Ek Hasina Thi) आपके लिए एक मास्टरपीस है. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉलीवुड की उन चुनिंदा थ्रिलर फिल्मों में से एक है, जो प्यार की मासूमियत से शुरू होकर बदले की खौफनाक आग पर खत्म होती है. यह फिल्म आज के दौर के आशिकों के लिए एक चेतावनी की तरह है, जिसे देखने के बाद शायद आप किसी पर भरोसा करने से पहले दस बार सोचेंगे.

प्यार का धोखा और साजिश का जाल

फिल्म की कहानी सारिका (उर्मिला मातोंडकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई में रहने वाली एक सीधी-सादी वर्किंग वुमन है. उसकी जिंदगी में एंट्री होती है हैंडसम और चार्मिंग करण (सैफ अली खान) की. करण अपनी बातों और अदाओं से सारिका का दिल जीत लेता है. सारिका को लगता है कि उसे उसका मिस्टर परफेक्ट मिल गया है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि जिसे वह अपना हमसफर मान रही है, वह दरअसल एक शातिर अपराधी है. करण, सारिका को एक बेहद पेचीदा कानूनी जाल में फंसा देता है. प्यार के नाम पर उसे धोखा मिलता है और बेगुनाह होने के बावजूद सारिका को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है.

हसीना का इंतकाम

जेल के अंदर सारिका की मुलाकात जिंदगी की कड़वी हकीकत से होती है. वहां उसे अहसास होता है कि करण ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था. वह तो बस एक मोहरा थी. यहीं से सारिका का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है. वह एक डरी-सहमी लड़की से एक ठंडे दिमाग वाली शिकारी बन जाती है. जेल से बाहर आने के बाद सारिका का सिर्फ एक ही मकसद होता है, करण को उसी के खेल में मात देना. फिल्म का क्लाइमैक्स हैरान करने वाला है कि उसे देखकर कमजोर दिल वालों की रूह कांप सकती है. खासकर वो सीन, जिसमें चूहों का इस्तेमाल किया गया है, वह आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे डरावने सीन्स में गिना जाता है.

क्यों देखें 'एक हसीना थी'?

'ओमकारा' के लंगड़ा त्यागी से पहले सैफ ने इस फिल्म में साबित कर दिया था कि वे एक खतरनाक विलेन का रोल कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं. उनका किरदार इतना खतरनाक है कि आपको उनसे नफरत होने लगेगी. फिल्म में उर्मिला ने एक असहाय लड़की से एक निडर और खौफनाक बनने के सफर को बखूबी पर्दे पर उतारा है. अगर आप इस कल्ट क्लासिक थ्रिलर को देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मौजूद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

