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एक लाश ने घुमाया पूरी फैमिली का दिमाग, Netflix की इस नई फिल्म ने मचाया बवाल

Netlix New Movie: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म 4 जून को रिलीज हुई है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है. इस फिल्म की कहानी की काफी तारीफ हो रही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 5, 2026 6:01 AM IST
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नेटफ्लिक्स की इस फिल्म ने ध्यान खींचा है.

Netflix New Movie Released: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई मूवीज और वेब सीरीज हैं, जिन्हें काफी पसंद किया गया है. हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ तक हर सप्ताह कोई ना कोई फिल्म और शोज रिलीज होते रहते हैं. नेटफ्लिक्स पर अब एक नई फिल्म 4 जून को रिलीज हुई है, जो लोगों को ध्यान खींच रही है. इस फिल्म की कहानी देखकर लोगों का दिमाग हिल गया. 2 घंटे 7 मिनट की ये आते ही ओटीटी पर छा गई है और इसकी काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कौन सी है और इसमें कौन से सितारे नजर आ रहे हैं.

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मूवी 'मां-बहन' की ऐसी है कहानी

नेटफ्लिक्स पर गुरुवार डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी 'मां-बहन' रिलीज हुई है. इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फिल्म 'मां-बहन' को लेकर काफी बज था और रिलीज होने के बाद ये लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है. इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली है, जिसमें एक विधवा मां और दो उसकी दो बेटियां रहती हैं. इस घर के किचन में अचानक से एक दिन लाख मिलती है. इसके बाद मां और बेटियां लाश को ठिकाने लगाने के लिए दिमाग लगाती है. इस दौरान तीन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ कहानी आगे बढ़ती है. फिल्म 'मां-बहन' की कहानी आपका दिमाग हिलाने वाली है, जिसे तरह से लाश मिलने पर मां और बेटियों का दिमाग हिल जाता है.

मूवी 'मां-बहन' में नजर आ रहे ये सितारे

सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'मां-बहन' में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रवि किशन, धारणा दुर्गा, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म 'मां-बहन' में माधुरी दीक्षित मां के रोल में हैं और तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा उनकी बेटियों के किरदार में नजर आ रही हैं. वहीं, रवि किशन इस फैमिली के पड़ोसी का किरदार निभा रहे हैं. बताते चलें कि डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि फिल्म का नाम 'मां-बहन' क्यों रखा गया है. सुरेश त्रिवेणी ने बताया है कि फिल्म का नाम कहानी और किरदार से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि किसी भी फिल्म का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन में एक्साइटमेंट लेकर आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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