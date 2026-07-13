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Maa Inti Bangaram OTT Release: थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर तहलका मचाएगी सामंथा की 'मां इंति बंगारम', नोट कर लें डेट

Maa Inti Bangaram OTT Release: सामंथा रूथ प्रभु की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'मा इंति बंगारम' थियेटर्स में गदर मचाने के बाद अब डिजिटल दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 13, 2026 12:05 PM IST
Maa Inti Bangaram OTT Release: थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर तहलका मचाएगी सामंथा की 'मां इंति बंगारम', नोट कर लें डेट

सामंथा की फिल्म का ओटीटी रिलीज

साउथ सिनेमा की क्वीन सामंथा रूथ प्रभु के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. थिएटर्स में नोटों की बारिश करने और सफलता के नए झंडे गाड़ने के बाद, सामंथा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मा इंति बंगारम' अब डिजिटल स्क्रीन पर एंट्री मार रही है. अगर आप इस थ्रिलर फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, तो अब आपके पास इसे घर बैठे एंजॉय करने का शानदार मौका है.

इस दिन और इस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

फिल्म के डिजिटल प्रीमियर का इंतजार कर रहे दर्शकों का सस्पेंस अब खत्म हो गया है. 'मा इंति बंगारम' 17 जुलाई, 2026 से मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम की जाएगी. इस बात की आधिकारिक घोषणा खुद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सामंथा के प्रोडक्शन बैनर ने मिलकर की है. लेकिन फिलहाल मेकर्स ने सिर्फ इसके ओरिजिनल तेलुगु वर्जन की रिलीज को ही हरी झंडी दी है. फिल्म के हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ डब वर्जन की रिलीज डेट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, जिसकी घोषणा मेकर्स आने वाले दिनों में कर सकते हैं.

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सामंथा के करियर की सोलो हिट

डायरेक्टर बी. वी. नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी 'मा इंति बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. यह फिल्म तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल लीड फिल्म बन चुकी है. इसके साथ ही, यह सामंथा रूथ प्रभु के पूरे फिल्मी सफर की सोलो लीड के तौर पर अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म साबित हुई है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली है. सामंथा ने फिल्म में 'स्वर्ण' नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है, जो अपने खौफनाक अतीत को पीछे छोड़कर एक साधारण और शांत शादीशुदा जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है. लेकिन कहानी में यू-टर्न तब आता है, जब स्वर्ण के पुराने दुश्मन उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आते हैं. कभी एक खतरनाक और कातिल रही स्वर्ण को अपने परिवार की जान बचाने के लिए एक बार फिर से हथियार उठाने पड़ते हैं.

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इस फिल्म की मास्टरक्लास कहानी को 'द फैमिली मैन' फेम राज निदिमोरु ने तैयार किया है, जबकि इसका स्क्रीनप्ले वसंत मारिंगंती और राज ने मिलकर लिखा है. फिल्म में सामंथा के अलावा गुलशन देवैया, दिगंत मंचले, गौतमी, श्रीमुखी और आनंद जैसे बेहतरीन कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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