इस मलयालम फिल्म के सामने हॉलीवुड भी है फेल, हर सीन में है सस्पेंस का तड़का, इस ओटीटी पर है मौजूद...

मलयालम की ये फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस और टाइम लूप का जबरदस्त मिक्स-अप है. जंगल के रहस्य और मौत की कहानी वाली यह फिल्म आपको अंत तक स्क्रीन से जोड़े रखेगी. इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

अगर आप उन दर्शकों में से हैं जिन्हें नॉर्मल फिल्मों की कहानियां नहीं, तो दक्षिण भारतीय सिनेमा की ये फिल्म आपका इंतजार कर रही है. मलयालम फिल्म 'संभवम अध्यायम ओन्नु' केवल एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह सस्पेंस और रहस्यों का एक ऐसा चक्रव्यूह है, जिसके अंतिम 15 मिनट आपको अपनी पलकें झपकाने का मौका भी नहीं देंगे. इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपको स्क्रीन से नजर हटाने का मौका ही नहीं मिलेगा. फिल्म में एक से बढ़कर एक ऐसे सीन हैं, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

क्या है फिल्म की कहानी

'संभवम अध्यायम ओन्नु' फिल्म की कहानी एक पुलिस अफसर के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसकी हाल ही में एक नए इलाके में पोस्टिंग हुई है. वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर अपनी ड्यूटी जॉइन करने के लिए निकलता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक होने वाला है. खबर आती है कि पास के ही एक रहस्यमयी और घने जंगल में एक पुलिसकर्मी फंसा हुआ है. उसे बचाने के लिए तीन जांबाज अफसर जंगल के भीतर कदम रखते हैं, और यहीं से शुरू होता है सस्पेंस का वह काला खेल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है.

जंगल का रहस्य और टाइम लूप

उस शापित जंगल के बारे में मशहूर है कि जो भी इसके गहरे सन्नाटों के बीच गया, वह कभी वापस नहीं लौटा. जैसे-जैसे पुलिसवाले जंगल के भीतर बढ़ते हैं, माहौल और भी डरावना होता जाता है. अचानक दो पुलिसवालों की मौत हो जाती है और मुख्य किरदार एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जिसे टाइम लूप कहा जाता है. वह एक ही समय चक्र में बार-बार फंसता है और हर बार मौत का मंजर उसके सामने होता है.

फिल्म का सबसे बड़ा 'यू-टर्न' इसके एक घंटे बीतने के बाद आता है. कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और सस्पेंस का लेवल 100 गुना बढ़ जाता है. निर्देशक जीतू सतीशन मंगलथु ने टाइम ट्रैवल और टाइम लूप जैसे सबजेक्ट को इतने देसी अंदाज में पेश किया है कि हॉलीवुड की फिल्में भी इसके आगे फीकी नजर आती हैं.

क्यों देखें यह फिल्म?

इस फिल्म में नीतू कृष्णा, सिद्धार्थ भारतन और असकर अली ने अपने शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है. 7.3 की IMDb रेटिंग वाली यह फिल्म उन लोगों के लिए एक मास्टरपीस है जो सस्पेंस थ्रिलर जैसी डार्क और रहस्यों वाली फिल्मों के फैन हैं. इस फिल्म को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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