Manoj Bajpayee और Samantha Akkineni के वेब शो The Family Man 2 ने IFFM अवॉर्ड शो में मारी बाजी, झटके ये दो बड़े खिताब

Manoj Bajpayee and Samantha Akkineni web show The Family Man 2 gets big awards at IFFM: साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) और फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर हालिया रिलीज हुए वेब शो द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) का सुरुर दर्शकों के दिलो-दिमाग से अभी तक नहीं उतरा है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुए इस शो को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। अब बारी अवॉर्ड्स की है। निर्देशक राज एंड डीके के इस सुपरहिट वेब शो के दूसरे सीजन को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया गया है। जिसके बाद खुशी में चूर एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी और फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए दर्शकों का शुक्रिया जताया है।

बॉलीवुड फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में द फैमिनी मैन 2 के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है। जबकि एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी को इस शो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है। मनोज बाजपेयी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निर्देशक राज एंड डीके और वेब शो की पूरी टीम को शुक्रिया कहा है।

जबकि एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी ने लिखा है, 'थैंक्यू आईएफएफएम, मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक्यू राज एंड डीके एक क्यूट लड़की की इमेज से परे मुझमे कुछ और देखने के लिए। जो लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। एक एक्टर के तौर पर मैं इस मौके की तलाश में थी। एक लेयर्ड वाला और गहरा किरदार निभाने के लिए। राजी ने मुझे अंदर झांकने के लिए मजबूर किया। मैं खुश हूं आज अपनी मेहनत और अपनी एक्टिंग के लिए मिले इस सर्टिफिकेट को पाकर।'

द फैमिली मैन 2 की बंपर सक्सेस के साथ ही इस शो के तीसरे पार्ट को लेकर भी कयास लगने शुरू हो चुके हैं। अभी तक फिल्म निर्देशक जोड़ी राज एंड डीके ने इसका ऐलान नहीं किया है। बावजूद इसके खबरों का बाजार गर्म है कि तीसरे पार्ट में मनोज बाजपेयी के साथ तमिल स्टार विजय सेतुपति की भिड़ंत दिखने वाली है।