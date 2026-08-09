Governor: मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' ने OTT पर आते ही उड़ाया गर्दा, नंबर 1 पर जमाया कब्जा; कहां देखें फिल्म?

Governor OTT: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' इन दिनों OTT पर गदर मचा रही है. रिलीज होते ही इसने नंबर 1 पर कब्जा जमा लिया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मूवी को आप कि प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

'गवर्नर' ने नंबर 1 पर जमाया कब्जा

Governor Trends as Number 1 Movie on Prime Video: बॉलीवुड के दिग्गज और मझे हुए कलाकारों में से एक मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में उनकी मूवी 'गवर्नर' (Governor) सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो अब इस साल की पॉपुलर फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है. सनसाइन पिक्चर्स (Sunshine Pictures) के बैनर तले बनी इस मूवी को मशहूर निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है और इसकी कहानी भारत के इतिहास के एक बेहद अहम दौर यानी 1991 के आर्थिक संकट पर आधारित है, जो अब थिएटर्स के बाद ओटीटी पर भी गदर काट रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कि, इसे कहां देख सकते हैं.

क्या है 'गवर्नर' की कहानी?

अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, तो आपको बता दें कि निर्देशन चिन्मय मंडलेकर के डायरेक्शन में बनीं फिल्म में उस गुमनाम हीरो की कहानी दिखाई गई है, जिसकी समझदारी, रणनीति और मेहनत ने देश को आर्थिक संकट के मुश्किल दौर से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई थी. 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसकी कहानी और इमोशनल सीन्स को पर्दे पर दिखाने के तरीके की जमकर तारीफ हुई. थिएटर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद फिल्म ने OTT का रुख किया. पहले Prime Video की रेंटल सर्विस पर रिलीज हुई. इसके बाद इसे Prime Video के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध करा दिया गया.

OTT पर आते ही छा गई Governor

सिनेमाघरों के बाद OTT पर भी 'गवर्नर' (Governor) का प्रदर्शन शानदार रहा. फिल्म जब पहली बार Prime Video की रेंटल सर्विस पर आई तो कुछ ही समय में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. फिल्म ने Prime Video के Rent Charts में नंबर 1 जगह हासिल कर ली. इतना ही नहीं, इसने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. इसके बाद जब फिल्म Prime Video के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई, तो इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. फिल्म ने आते ही प्लेटफॉर्म के Overall Movie Trending Chart में नंबर 1 पोजिशन पर कब्जा जमा लिया. यानी फिल्म ने पहले प्रीमियम रेंटल चार्ट पर अपना दबदबा बनाया और फिर सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध होते ही स्ट्रीमिंग चार्ट में भी टॉप कर लिया.

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मनोज बाजपेयी की एक्टिंग ने जीता दिल

बता दें कि फिल्म की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है मनोज बाजपेयी की शानदार एक्टिंग. अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाने के लिए मशहूर मनोज बाजपेयी ने इस फिल्म में एक ऐसे गुमनाम आर्थिक नायक का किरदार निभाया है, जिसे देखकर दर्शक आसानी से उससे जुड़ जाते हैं. उनकी एक्टिंग में इमोशन तो है, लेकिन वह कहीं भी जरूरत से ज्यादा नाटकीय नहीं लगती. उन्होंने बेहद सादगी और गंभीरता के साथ इस किरदार को निभाया है. यही वजह है कि दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है.

कहां देख सकते हैं Governor?

अगर आपने अभी तक मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गवर्नर' (Governor) नहीं देखी है, तो इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, जहां इस दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. अगर आपको इतिहास, राजनीति, इमोशन और दमदार एक्टिंग वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये मूवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…