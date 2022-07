Secrets Of The Kohinoor Release Date: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) अब अपनी नई वेब सीरीज के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। 'द फैमिली मैन (The Family Man)' और 'द सीक्रेट्स ऑफ सिनौली (The Secrets Of Sinauli)' जैसी वेब सीरीज के जरिए तहलका मचाने वाले मनोज आप अब 'कोहिनूर' के राज खोलते नजर आएंगे। जल्द ही एक्टर, नीरज पांडे की वेब सीरीज 'सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर (Secrets Of The Kohinoor)' में नजर आने वाले हैं। यह सीरीज डिस्कवरी प्लस पर रिलीज होगी। हाल ही में शो की रिलीज डेट का भी खुलासा हुआ है। बता दें कि 'सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर' नीरज पांडे की 'सीक्रेट्स' फ्रैंचाइजी का दूसरा पार्ट है। Also Read - Mithun Chakraborty से लेकर नीतू चंद्रा तक, जिंदगी से उठ गया था इन सितारों का भरोसा, करना चाहते थे सुसाइड

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

हाल ही में 'सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर (Secrets Of Kohinoor)' का पहला पोस्ट पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें मनोज बाजपेयी हीरों के टुकड़ों के साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर नीरज पांडे ने लिखा, "सीक्रेट्स ऑफ सिनौली-डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी' की सफलता के बाद मैं डिस्कवरी प्लस और मनोज बाजपेयी के साथ मिलकर काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। हम सीक्रेट्स फ्रैंचाइज की दूसरी फिल्म 'इंडिया अनटॉल्ड स्टोरी: सीक्रेट ऑफ कोहिनूर (India Untold Story: Secrets Of Kohinoor)' पर काम कर रहे हैं।" इसके साथ ही सीरीज की रिलीज डेट का खुलासा करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि इसका प्रीमियर 4 अगस्त को डिस्कवरी प्लस पर होगा।

After the overwhelming success of ‘Secrets Of Sinauli: Discovery Of The Century’, I am extremely delighted to collaborate with discovery+ & Manoj Bajpayee for the second installment in our SECRETS franchise - India's untold story: Secrets of the Kohinoor. pic.twitter.com/3dOfqEuOz0 — Neeraj Pandey (@neerajpofficial) July 25, 2022

बता दें कि एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने भी सीरीज का फर्स्ट लुक शेयर किया है। उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "हमने 'सीक्रेट्स ऑफ सिनौली: डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी' में 4000 साल से दबे रहस्यों को खुलासा किया था। अब मैं एक और बड़े खुलासे के साथ वापस आ गया हूं। अन्याय और लूट की कहानी। भारत की अनकही कहानी: कोहिनूर का राज, 4 अगस्त को इसका होगा प्रीमियर।"

View this post on Instagram A post shared by Manoj Bajpayee (@bajpayee.manoj)

मनोज बाजपेयी की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। कोहिनूर हीरे से जुड़े रहस्यों को खोलने वाली इस सीरीज को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है।