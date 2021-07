Shahid Kapoor की डेब्यू वेब सीरीज में Manoj Bajpayee भी करेंगे धमाका? इस एक तस्वीर ने उड़ा दिए फैंस के होश

बॉलीवुड के 'कबीर सिंह' यानी कि शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) बीते लंबे वक्त से अपने ओटीटी डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं। खबरें हैं कि वे हिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' (The Family Man) मेकर्स राज और डीके (Raj And DK) की अपकमिंग वेब सीरीज का हिस्सा होने जा रहे हैं। अब इस खबर पर खुद राज और डीके ने भी मुहर लगा दी है। गुरुवार को राज और डीके ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें राज निदिमोरू के साथ शाहिद कपूर और मनोज बाजपेयी नजर आ रहे हैं। Also Read - Shahid Kapoor पर उमड़ा Mira Kapoor का प्यार, रोमांटिक फोटो शेयर कर लिखा, ‘I LOVE YOU...’

ये शानदार तस्वीर शेयर करते हुई राज ने लिखा, 'और तब ये सब हुआ।' इस तस्वीर में राज, शाहिद और मनोज की जोड़ी एक साथ नजर आ रही है। इस तस्वीर के आने के बाद शाहिद और राज-डीके फैंस खासे एक्साइटेड हो गए हैं। सभी जल्द से जल्द सीरीज के अपडेट पाने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद कई लोग तो तरह-तरह के कयास भी लगा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि शाहिद की डेब्यू सीरीज में मनोज बाजपेयी भी जरूरी रोल करते नजर आएंगे। देखिए राज के साथ शाहिद की तस्वीर....

View this post on Instagram A post shared by Raj & DK (@rajanddk)

माना जा रहा है कि इस सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है। हालांकि मेकर्स ने इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि शाहिद केवल सीरीज के बारे में बात करने के लिए ही राज से मिले हों। पहले खबरें आई थीं कि शाहिद ने नेटफ्लिक्स के साथ 100 करोड़ रुपये की डील साइन की है। बात अगर शाहिद के वर्क फ्रंट की करें तो शाहिद की फिल्म 'जर्सी' रिलीज को तैयार है। इसके अलावा वे फिल्म महाभारत में कर्ण का रोल करते नजर आ सकते हैं। वैसे आप शाहिद के ओटीटी डेब्यू को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके बताइए... Also Read - शॉर्ट पोल्का डॉट स्कर्ट में Mira Rajput को देख लोगों ने किया ट्रोल, कमेंट्स पढ़कर Shahid Kapoor को भी आएगा गुस्सा