Mardaani 3 OTT Release: 'मर्दानी 3' को घर में बैठ करें एंजॉय, रानी मुखर्जी की फिल्म इस डेट को ओटीटी पर होगी रिलीज?

Mardaani 3 OTT Release Date: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' के बीच अच्छी कमाई की है. सिनेमाघरों में कमाल दिखाने के बाद अब रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म की ओटीटी पर रिलीज होने की डेट सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' को कब से घर पर बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं.

30 जनवरी को रिलीज हुई थी फिल्म 'मर्दानी 3'

साल 2026 में 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' पसंद किया गया. ये फिल्म इस साल अब तक तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. 'मर्दानी 3' से ज्यादा 'बॉर्डर 2' और 'ओ रोमियो' ने कलेक्शन किया है. ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के 8 सप्ताह बाद ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. 'ओटीटी प्ले' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 27 मार्च, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. 30 जनवरी को बड़े पर्दे पर आने के बाद 27 मार्च को 8 हफ्ते पूरे हो जाएंगे. हालांकि, फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.

फिल्म 'मर्दानी 3' ने किया था इतना कलेक्शन

अभिराज मीनावाला के डायरेक्शन में बनने वाली रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' के कलेक्शन पर नजर डालें तो इसने भारत में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा और दुनिया भर में 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. इस फिल्म का बजट करीब 27 करोड़ रुपये था. रानी मुखर्जी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट से ज्यादा कमाई तीसरे पार्ट यानी 'मर्दानी 3' ने की है. बताते चलें कि फिल्म 'मर्दानी 3' में रानी मुखर्जी ने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है और कई लड़कियों के लापता होने के बाद मिशन पर निकलती हैं. इस दौरान उनका मुकाबला खतरनाक माफिया और अंडरवर्ल्ड से होता है.

रानी मुखर्जी की एक्टिंग की हुई तारीफ

रानी मुखर्जी की जबरदस्त एक्टिंग के फैंस कायल हो गए. यहां तक कि शाहरुख खान समेत कई सितारों ने उनकी तारीफ की है. दिलचस्प बात ये है कि रानी मुखर्जी अब शाहरुख खान की ही फिल्म 'किंग' में काम करते नजर आएंगी. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बताते चलें कि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने पहले भी साथ में फिल्में की हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more