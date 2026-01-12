Mastiii 4 OTT Release: रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय की फिल्म इस दिन ओटीटी पर देगी दस्तक, जानें कब और किस जगह होगी स्ट्रीम

साल 2025 में विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 रिलीज हुई थी. ये एडल्ट कॉमेडी वाली फिल्म सिनेमाघरों में तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. अब मेकर्स इसे ओटीटी पर रिलीज कर रहें हैं. आइए जानते हैं ये कब और किस ओटीटी पर रिलीज होगी?

बॉलीवुड में जब भी एडल्ट-कॉमेडी जॉनर की बात होती है, तो 'मस्ती' फ्रेंचाइजी का नाम सबसे ऊपर आता है. साल 2025 में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की मशहूर तिगड़ी एक बार फिर 'मस्ती 4' के साथ पर्दे पर लौटी. फैंस को उम्मीद थी कि इस बार पुरानी यादें ताजा होंगी और हंसी का सैलाब आएगा. फिल्म आई, लोग हंसे भी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े मेकर्स के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सके. अब अपनी लागत वसूलने और दर्शकों तक पहुंचने के लिए यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख कर रही है.

बॉक्स ऑफिस पर नहीं हुई कमाई

लगभग 40 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में तैयार हुई 'मस्ती 4' से मेकर्स को बहुत उम्मीद थी. यह इस जॉनर की फिल्मों में नई जान फूंक देगी. हालांकि, सिनेमाघरों में इसे दर्शकों का वह प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी. फिल्म थिएटर्स में अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप हो गई. रिपोर्ट्स कि मानें तो आज के दौर में दर्शक सिनेमाघरों में बड़े विजुअल्स और दमदार कहानियों को देखना चाहते हैं, जबकि एडल्ट कॉमेडी को लोग अब घर की प्राइवेसी में देखना ज्यादा पसंद करते हैं. शायद यही वजह है कि फिल्म के निर्माताओं ने अब इसे ओटीटी पर रिलीज करने वाले हैं.

कब और कहां देखें 'मस्ती 4'?

अगर आप उन लोगों में से हैं जो थिएटर्स में यह फिल्म नहीं देख पाए, तो अब आपको और इंतजार नहीं करना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने इसकी स्ट्रीमिंग डेट फाइनल कर दी है. यह फिल्म 16 जनवरी 2026 से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर देख सकते हैं. जी5 के सब्सक्राइबर्स के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि वे बिना किसी एकस्ट्रा फीस के इस एडल्ट कॉमेडी को देख सकेंगे. 16 जनवरी से यह फिल्म आपके फोन और स्मार्ट टीवी पर मौजूद होगी.

फिल्म में इन सितारों ने किया काम

इस फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया है, जो इस तरह की फिल्मों के उस्ताद माने जाते हैं. फिल्म की कास्टिंग भी काफी लंबी और ग्लैमरस है. इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, तुषार कपूर, नरगिस फाखरी और रूही सिंह के अलावा एलनाज नोरौजी, नतालिया जानोसजेक और तारा सुमनेर भी शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

