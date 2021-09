लोकप्रिय स्पैनिश ड्रामा वेब सीरीज मनी हाइस्ट का पांचवा सीजन (Money Heist 5) एक दिन बाद यानी कि 3 सितंबर से ओटीटी प्लैटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दी जाएगी। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर सीरीज के अगले सीजन को लेकर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जयपुर (राजस्थान) की एक आईटी कंपनी ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। जी हां, ये सच है। जयपुर की एक कंपनी ने मनी हाइस्ट के रिलीज वाले दिन यानी कि 3 सितंबर को अपने सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी है।

जयपुर की आईटी कंपनी 'वर्व लॉजिक' ने अपने सभी कर्मचारियों को एक ऑफिशल ईमेल भेजा है जिसमें कहा गया है कि 3 सितंबर को सभी कर्मचारियों की एक दिन की छुट्टी रहेगी। इसे नेटफ्लिक्स एंड चिल हॉलीडे का नाम दिया गया है। इसके बाद से लोग यही पूछ रहे हैं कि इस कंपनी में काम करने के लिए क्या करना होगा? मेल कंपनी के सीईओ अभिषेक जैन ने भेजा है। इसमें लिखा है, 'हमने सबको 3 सितंबर की छुट्टी अपने ईमेल को झूठी छुट्टियों, कई लोगों की एक साथ ऑफिस से गैरहाजिरी और कर्मचारियों के नंबर बंद होने के अटैक से बचाने के लिए नहीं दी है बल्कि हम जानते हैं कि कभी-कभी कुछ आराम के पल आपको काम करने के लिए एनर्जी देते हैं।' देखिए कंपनी का मेल...

इस मेल से जुड़े एक पोस्ट को नेटफ्लिक्स ने भी शेयर किया है। नेटफ्लिक्स ने लिखा कि हमारे पास तो छुट्टी के लिए बैंक के काम का बहाना तैयार है लेकिन इस कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में इस सीरीज का पहला सीजन आया था जिसने लोगों को दीवाना बना दिया था। इसके बाद एक के बाद एक सीरीज के कई सीजन आए। अब ये पांचवा सीजन आ रहा है जिसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा। ये सीरीज का आखिरी सीजन है। देखिए नेटफ्लिक्स का पोस्ट...

