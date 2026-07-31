google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Web Series
  • The Traitors 2: करण जौहर के 'द ट्रेटर्स 2' में इन 21 मशहूर चेहरों की होगी एंट्री, जानें कब...

The Traitors 2: करण जौहर के 'द ट्रेटर्स 2' में इन 21 मशहूर चेहरों की होगी एंट्री, जानें कब और कहां देख सकेंगे

The Traitors 2: करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ के 21 ऑफिशियल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है. लाइव लॉन्च इवेंट में हुई इन नामों ने फैंस के बीच शो के बज को बढ़ा दिया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 31, 2026 10:22 AM IST
The Traitors 2: करण जौहर के 'द ट्रेटर्स 2' में इन 21 मशहूर चेहरों की होगी एंट्री, जानें कब और कहां देख सकेंगे

'द ट्रेटर्स 2' में इन 21 मशहूर चेहरों की होगी एंट्री

ओटीटी और टेलीविजन की दुनिया में इन दिनों जिस रियलिटी शो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है करण जौहर का लोकप्रिय और रोमांचक शो ‘द ट्रेटर्स’. हाल ही में 30 जुलाई 2026 को मेकर्स ने एक शानदार और भव्य लाइव लॉन्च इवेंट के जरिए इस शो के दूसरे सीजन के ऑफिशियल कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट से पर्दा उठा दिया है. ‘द ट्रेटर्स’ का दूसरा सीजन 13 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा इस हाई-स्टेक्स रियलिटी शो में कुल 21 जाने-माने सितारे हिस्सा लेने जा रहे हैं.

रिया चक्रवर्ती

रिया चक्रवर्ती एक जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस, पॉडकास्ट होस्ट और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं. उन्होंने ‘मेरे डैड की मारुति’, ‘जलेबी’ और ‘चेहरे’ जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है. इसके अलावा, वह एमटीवी के पॉपुलर शो ‘रोडीज’ में एक धाकड़ गैंग लीडर के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं.

The Traitors 2 CONFIRMED Contestant: मुनव्वर फारूकी से क्रिस्टल डिसूजा तक, करण जौहर के शो में बवाल मचाएंगे ये 21 सितारे; लिस्ट आउट
Also Read

The Traitors 2 CONFIRMED Contestant: मुनव्वर फारूकी से क्रिस्टल डिसूजा तक, करण जौहर के शो में बवाल मचाएंगे ये 21 सितारे; लिस्ट आउट

रणवीर बरार

सेलिब्रिटी शेफ और मास्टरशेफ इंडिया के जज रणवीर बरार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वह एक बेहतरीन शेफ होने के साथ-साथ रेस्टोरेंट मालिक और टेलीविजन होस्ट भी हैं, जिन्होंने ‘द ग्रेट इंडियन रसोई’ और ‘राजा रसोई और अन्य कहानियां’ जैसे शोज होस्ट किए हैं.

मल्लिका शेरावत

बॉलीवुड की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार मल्लिका शेरावत अपनी सुपरहिट फिल्मों जैसे ‘मर्डर’ और ‘वेलकम’ के लिए घर-घर में मशहूर हैं. पर्दे पर अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली मल्लिका जब करण जौहर के इस गेम शो में उतरेंगी, तो दर्शकों को एक अलग ही लेवल का ड्रामा देखने को मिलेगा.

'Shweta Tiwari का कई लोगों से था अफेयर', Raja Chaudhary ने Ex-वाइफ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'मैंने अपनी आंखों से देखा था'
Also Read

'Shweta Tiwari का कई लोगों से था अफेयर', Raja Chaudhary ने Ex-वाइफ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'मैंने अपनी आंखों से देखा था'

शाहनील गिल

शाहनील गिल एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शुभमन गिल की बहन के रूप में जाना जाता है. ‘द ट्रेटर्स 2’ के जरिए शाहनील ऑफिशियल तौर पर ग्लैमर और टेलीविजन की दुनिया में अपना धमाकेदार कदम रखने जा रही हैं.

अभिषेक मल्हान

यूट्यूब की दुनिया के बेताज बादशाह और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अभिषेक मल्हान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. सोशल मीडिया पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अभिषेक ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के फाइनलिस्ट और रनर-अप रह चुके हैं. अब 'द ट्रेटर्स 2' में उनका जलवा देखने लायक होगा.

क्रिस्टल डिसूजा

टेलीविजन की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ और ‘ब्रह्मराक्षस’ जैसे धारावाहिकों से लाखों फैंस का दिल जीता है. हालांकि उन्होंने कई शोज में गेस्ट के तौर पर शिरकत की है, लेकिन ‘द ट्रेटर्स 2’ उनके करियर के पहले फुल-फ्लेज्ड रियलिटी कॉम्पिटिशन शोज में से एक है.

मुनव्वर फारूकी

स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया से निकलकर रियलिटी शोज के बादशाह बने मुनव्वर फारूकी अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कंगना रनौत का होस्ट किया हुआ शो ‘लॉक अप’ सीजन 1 जीता था और बाद में सलमान खान के ‘बिग बॉस 17’ की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी.

शालिनी पासी

एक आर्ट कलेक्टर, सोशलिट के रूप में पहचानी जाने वाली शालिनी पासी तब रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गईं जब वह नेटफ्लिक्स के हिट शो ‘फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स’ में नजर आईं.

हरमन सिंघा

हरमन सिंघा एक एक्टर, लेखक और जाने-माने होस्ट हैं, जिन्हें ‘द फैमिली मैन’ और ‘कॉल मी बे’ जैसे लोकप्रिय वेब प्रोजेक्ट्स में उनके बेहतरीन काम के लिए सराहा गया है. ‘द ट्रेटर्स 2’ के जरिए हरमन अब ऑफिशियल तौर पर रियलिटी टेलीविजन की रोमांचक दुनिया में कदम रख रहे हैं.

श्वेता तिवारी

भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे दिग्गज और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस में शुमार श्वेता तिवारी ने ‘कसौटी जिंदगी की’ में प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई. रियलिटी शोज की बात करें तो श्वेता ‘बिग बॉस 4’ की विनर रह चुकी हैं और ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ में अपने खतरनाक स्टंट्स से भी सबको हैरान कर चुकी हैं.

साहिल सलाथिया

एक्टर और मॉडल साहिल सलाथिया ने ‘P.O.W. – बंदी युद्ध के’ और पीरियड ड्रामा फिल्म ‘पानीपत’ जैसे प्रोजेक्ट्स में शानदार एक्टिंग की है. दिलचस्प बात यह है कि वह पहले ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 1 का भी हिस्सा रह चुके हैं और अब एक बार फिर सीजन 2 में इस खेल को खेलने के लिए लौट आए हैं.

दलीप ताहिल

बॉलीवुड के सबसे अनुभवी और सम्मानित कलाकारों में से एक दलीप ताहिल ने अपने दशकों लंबे करियर में ‘बाजीगर’, ‘कयामत से कयामत तक’, ‘राजा’ और ‘रॉक ऑन’ जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं.

प्रिशिता सिंह

प्रिशिता सिंह एक पॉपुलर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो मुख्य रूप से अपने बेहतरीन फैशन सेंस, ब्यूटी टिप्स और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट्स के लिए जानी-जाती हैं.

इन सितारों के अलावा करण जौहर के लोकप्रिय रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में तान्या पुरी, रिदा थराना, ध्वनिमय मौफाकिर, अंश चोपड़ा, कुल्लू, कारन सिंह, पारुल गुलाटी, इक्का सिंह, जैसे मशहूर चेहरे शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Salman Khan की रिश्तेदार बनते बनते रह गई ये एक्ट्रेस, खड़े-खड़े किसी को भी लेती है खरीद

Next Story

Salman Khan की रिश्तेदार बनते बनते रह गई ये एक्ट्रेस, खड़े-खड़े किसी को भी लेती है खरीद