फिल्म 'मर्डर मुबारक' काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई थी और अब इसकी रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 'मर्डर मुबारक' सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। नेटफ्लिक्स ने फिल्म का टीजर शेयर कर इसकी रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया है। फिल्म 'मर्डर मुबारक' में कई सितारे नजर आने वाले हैं। करिश्मा कपूर, संजय कपूर, विजय वर्मा, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, डिंपल कपाड़िया, टिस्का चोपड़ा जैसे स्टार्स लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म 'मर्डर मुबारक' कब रिलीज होने वाली है और इसके टीजर में क्या दिखाया गया है। Also Read - Karisma Kapoor ने Sara Ali Khan संग की पार्टी, वायरल हुई Murder Mubarak के दिल्ली शूट रैप की फोटोज

नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म 'मर्डर मुबारक' का टीजर दिखाया गया है। इसके साथ लिखा है, 'इतने सारे कलरफुल किरदार, और ये सब आपको बधाई देने आए हैं मर्डर मुबारक।' 'मर्डर मुबारक' नेटफ्लिक्स पर 15 मार्च, 2024 को स्ट्रीम होगी। टीजर की शुरुआत में पकंज त्रिपाठी नजर आते हैं और एक-एक किरदार के बारे में बताते हैं। फिल्म के टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगी। फिल्म के टीजर को देखकर लगता है इसकी कहानी मर्डर क्राइम के आसपास बुनी होगी। होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मर्डर मुबारक' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Itne saare colorful kirdaar, aur ye sab aapko badhai dene aaye hai - MURDER MUBARAK! #MurderMubarak, coming on 15th March, only on Netflix! pic.twitter.com/uecFCkc4RH

— Netflix India (@NetflixIndia) February 5, 2024