इस फिल्म में भर-भरकर मौजूद है क्राइम-सस्पेंस और काला जादू का तड़का, जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

OTT की दुनिया में एक ऐसी फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसकी कहानी देख आप हैरान हो जाएंगे. क्राइम सस्पेंस और ब्लैक मैजिक से लबरेज इस फिल्म की कहानी आपको एक मिनट भी स्क्रीन से हिलने नहीं देगी. आइए जानते हैं आप इसे कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 17, 2025 6:22 PM IST

मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनर हमेशा से ओटीटी दर्शकों की पहली पसंद रहा है. रहस्य, रोमांच और दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट से भरी कहानियां अक्सर डिजिटल दुनिया में राज करती हैं. साल 2020 की चर्चित फिल्म 'रात अकेली है' के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद, इस फिल्म का सीक्वल 'रात अकेली है 2' दस्तक देने जा रहा है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर सस्पेंस का ऐसा माहौल बनाया है कि फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी?

क्या है 'रात अकेली है 2' की कहानी?

फिल्म की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से होती है, जहां एक ही रात में, एक ही परिवार (बंसल फैमिली) के 6 सदस्यों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है. इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहल जाता है, वहीं लोगों में डर बन जाता है. जिससे पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी में कई परतें खुलती हैं. पुलिस परिवार के जीवित बचे सदस्यों और करीबियों से पूछताछ करती है, शुरू में हर कोई शक के घेरे में नजर आता है. इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है, जब पुलिस को इसमें 'ब्लैक मैजिक' या तांत्रिक क्रियाओं के होने का संदेह होता है. क्या वाकई यह किसी हॉरर शक्ति का काम है या इसके पीछे कोई गहरी इंसानी साजिश का हाथ रहता है. यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखना होगा.

इंस्पेक्टर 'जटिल यादव' की वापसी

इस फिल्म से एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर अपने आइकोनिक किरदार इंस्पेक्टर जटिल यादव के रूप में वापसी कर रहे हैं. पिछली बार की तरह, इस बार भी उनकी पैनी नजरें और अनोखा अंदाज 'बंसल मर्डर्स' की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाता हुआ दिखाई देगा. इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राधिका आप्टे, संजय कपूर, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर और श्वेता त्रिपाठी जैसे दिग्गज कलाकार अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आएंगे.

कब और कहां देख सकेंगे?

अगर आप भी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो अपना कैलेंडर मार्क कर लें. 'रात अकेली है 2' इसी शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही है. यह फिल्म विशेष रूप से ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
